Volkswagen выплатит клиентам компенсации за "дизельный скандал"

Крупнейший автоконцерн Германии Volkswagen должен будет выплатить клиентам компенсации в рамках возмещения из-за дизельного скандала, но меньшие, чем те, на которые надеялись.

Таково решение Федерального суда по одному конкретному иску, который был объявлен 25 мая.

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“Гражданская палата Суда решила сегодня, что покупатель транспортного средства с неразрешенным устройством имеет право на возмещение компенсации со стороны VW. Он может потребовать возмещения покупной цены, уплаченной за транспортное средство, но должен вычесть амортизацию за использование и вернуть VW автомобиль”, – говорится в решении.

Речь шла об иске клиента, который требовал 31 490 евро за VW Sharan с дизельным двигателем типа EA 189, программное обеспечение на котором гарантировало, что транспортное средство соответствует требованиям по уровню выхлопных газов. Авто было приобретено в январе 2014 года. Суд постановил, что клиент может рассчитывать на 25 616 евро.

Напомним, “дизельный скандал” разразился осенью 2015 года. В целом речь идет о десятках тысячах человек, которые приобрели авто, не отвечающие требованиям по выбросам выхлопных газов. Решение суда открывает для них возможность получить компенсации.