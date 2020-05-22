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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,4-1,2%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,64 грн до 26,76 грн (+0,4%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 26,57/26,59 до 26,88/26,90 (+1,2%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,52/26,78 до 26,72/27,00 (+0,8%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,0%.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, после длительного снижения с прошлой среды доллар перешел к росту.

“Вероятно, на росте курса валюты сказывается отложенный спрос населения, который сложно было реализовать во время карантинных мероприятий, и который реализуется сейчас, в ходе поэтапного отмена карантина. По мере удовлетворения этого отложенного спроса гривна вновь стабилизируется”, – говорит эксперт.

По его словам, на начавшейся неделе стоит ожидать роста курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,2 грн, а наличный доллар в банках – порядка 26,9/27,2 грн”, – прогнозирует Иосуб.

По материалам Finance.UA
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