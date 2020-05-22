Киевский метрополитен подсчитал убытки за время карантина

Киевский метрополитен за время пребывания на карантине понес убытки на сумму 600 млн гривен.

Об этом сообщила заместитель директора КП “Киевский метрополитен” Наталия Макогон.

“Недополучение дохода 600 млн грн. В то же время средства на зарплату Киевсовет предусмотрел в полном объеме”, – отметила Макогон.

Напомним, утром 25 мая заработали все линии столичного метрополитена, работа которого была приостановлена 16 марта для предотвращения распространения болезни Covid-19.

Новые правила для пассажиров Киевского метрополитена:

метро отказалось от жетонов, их больше не будут продавать. Использовать остатки можно в течение месяца;

чтобы проехать в метро, нужно иметь одну из электронных карт, qr-билет или же оплачивать поездку через терминал.

на нескольких станциях устроены тактильные полосы, навигация, а для маломобильных пассажиров поставили звонки и расширят одну дверь;

расчерчена разметка для соблюдения дистанции на платформах;

температуру на входе измерять не будут, но за наличием масок и перчаток будет следить полиция;