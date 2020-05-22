Киевский метрополитен подсчитал убытки за время карантина

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Киевский метрополитен за время пребывания на карантине понес убытки на сумму 600 млн гривен.
Об этом сообщила заместитель директора КП “Киевский метрополитен” Наталия Макогон.
“Недополучение дохода 600 млн грн. В то же время средства на зарплату Киевсовет предусмотрел в полном объеме”, – отметила Макогон.
Напомним, утром 25 мая заработали все линии столичного метрополитена, работа которого была приостановлена 16 марта для предотвращения распространения болезни Covid-19.
Новые правила для пассажиров Киевского метрополитена:
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