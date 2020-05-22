Объемы потерь госбюджета из-за предоставления налоговых льгот постоянно растут

Только за 2019 год госбюджет потерял 33,5 млрд грн из-за предоставления налоговых льгот бизнесу – последних три года объем потерь государственного и местного бюджетов путем предоставления налоговых льгот постоянно растет.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики со ссылкой на данные ГНС.

“Под лозунгом поддержки бизнеса во время кризиса народные депутаты начали активно предоставлять бизнесу (или отдельным отраслям экономики) новые налоговые льготы. Эта тенденция настораживает. Во-первых, потому, что последних три года объем потерь государственного и местных бюджетов путем предоставления налоговых льгот постоянно растет. Согласно данным ГНС, которые были предоставлены по запросу нашего Центра, потери госбюджета от предоставления налоговых льгот увеличились с 19,9 млрд грн в 2017 году до 33,5 млрд грн в 2019. Потери местных бюджетов увеличились, соответственно, с 6,2 млрд грн до 9,2 млрд грн”, – говорится в сообщении.

“Во-вторых, освобождая от налогообложения одних налогоплательщиков, государство или должно снизить объем собственных расходов на ту же сумму, или же собрать в бюджет “недостачу средств” с других налогоплательщиков. Другими словами, за “щедрость” государства в поддержке одних дополнительно будут платить другие налогоплательщики”, – объясняют экономисты.



Инфографика: Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики

Отмечается, что чем больше предприятие, которое получает налоговую льготу, тем больше фактический объем средств, которое оно не платит в виде налогов.

“Иными словами, налоговые льготы являются регрессивным методом бюджетной поддержки. И если правительство стремится поддерживать именно малый и средний бизнес, этот инструмент поддержки не является оптимальным”, – добавили в Центре анализа публичных финансов.