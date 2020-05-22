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МОЗ разъяснил, почему Кабмин пошел на ослабление карантина

МОЗ разъяснил, почему Кабмин пошел на ослабление карантина

Кабинет министров решил пойти на ослабление карантина в Украине из-за динамики заболеваемости и социально-экономической ситуации. Подход, при котором ограничения будут ослабевать поэтапно, назвали адаптивным карантином.

Об этом рассказал главный санврач Виктор Ляшко в комментарии изданию РБК-Украина.

По его словам, на сегодня Украина находится на плато заболеваемости 26-й день, и уже необходимо было оценивать социально-экономическое влияние эпидемии.

В течение первых трех-четырех этапов смягчения карантина правительство будет применять стратегию сдерживания эпидемии. Она заключается в ослаблении ограничений, не дожидаясь значительного снижения заболеваемости. При этом будет контролироваться ее рост.

В то же время Ляшко отрицает влияние политических рейтингов на любые решения, касающиеся введения или выхода из карантина.

“В приоритете всегда стоят прежде всего показатели заболеваемости. Относительно выхода из карантина есть позиция министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача, основанная на показателях заболеваемости, по готовности системы здравоохранения и эпидемической ситуации. После этого рассматривается вопрос, можно или нельзя смягчать карантин и запускать те или иные сферы экономики”, – добавил он.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров на заседании 20 мая принял решение продлить карантин в Украине до 22 июня, однако некоторые ограничения ослабят.
  • Сегодня, 25 мая правительство разрешило работу метрополитена. В Киеве двери подземки открылась в 5.30 утра.
  • С 11 мая разрешена работа предприятий торговли непродовольственными товарами, работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания на вынос, учреждений культуры по желанию этих учреждений, также разрешается деятельность нотариусов, адвокатов, аудиторов.
  • Также с 11 мая открылись парки и скверы, салоны красоты, частично музеи.
По материалам РБК-Украина
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