МОЗ разъяснил, почему Кабмин пошел на ослабление карантина

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Кабинет министров решил пойти на ослабление карантина в Украине из-за динамики заболеваемости и социально-экономической ситуации. Подход, при котором ограничения будут ослабевать поэтапно, назвали адаптивным карантином.
Об этом рассказал главный санврач Виктор Ляшко в комментарии изданию РБК-Украина.
По его словам, на сегодня Украина находится на плато заболеваемости 26-й день, и уже необходимо было оценивать социально-экономическое влияние эпидемии.
В течение первых трех-четырех этапов смягчения карантина правительство будет применять стратегию сдерживания эпидемии. Она заключается в ослаблении ограничений, не дожидаясь значительного снижения заболеваемости. При этом будет контролироваться ее рост.
В то же время Ляшко отрицает влияние политических рейтингов на любые решения, касающиеся введения или выхода из карантина.
“В приоритете всегда стоят прежде всего показатели заболеваемости. Относительно выхода из карантина есть позиция министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача, основанная на показателях заболеваемости, по готовности системы здравоохранения и эпидемической ситуации. После этого рассматривается вопрос, можно или нельзя смягчать карантин и запускать те или иные сферы экономики”, – добавил он.
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