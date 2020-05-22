В Северной Корее построили новую ракетную субмарину (фото)

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В Северной Корее на военных верфях построили новую ракетную субмарину. Новая ракетная подводная лодка вскоре может появиться на вооружении в составе Военно-морских сил.
Об этом сообщает Yonhap.
Как сообщается, новая неатомная ракетная субмарина построена на военных корабельных заводах в городе Синпхо на восточном побережье страны. Подводная лодка может иметь водоизмещение 3 тыс. тонн и вооружена тремя новыми баллистическими ракетами средней дальности Pukguksong-3. Во время испытаний в 2019 году она пролетела 450 км на высоте около 910 км.
Новая ракетная подводная лодка может войти в состав стратегических сил КНДР, арсенал которых составляют бомбардировщики и ракеты с ядерными боеголовками. Сейчас в состав ВМС КНДР входят 70 подводных лодок устаревших типов.
Фото: военный корабельный завод (en yna.co.kr)
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