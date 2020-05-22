Межбанк: спекулянты будут активно "двигать курс"

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Понедельник будет достаточно интересным днем на валютном рынке, несмотря на низкие объемы операций на торгах. По нашим прогнозам, статистика торгов 25 мая не превысит $140-180 млн при совершении 420-460 сделок.
Проседание объемов на украинском межбанке будет связано с выходным в США – американцы отмечают День Памяти и на нашем рынке сделки с долларом будут проходить ТОМом. Это не очень интересная форма расчетом для наших клиентов (перечисление гривны сегодня, поставка доллара – завтра) и поэтому они переносят основную часть сделок в долларе на завтра.
Но в тоже время низкие объемы рынка чрезвычайно интересны спекулянтам – ведь небольшими сделками можно активно “двигать курс”. Этим они сегодня и займутся.
У НБУ вряд ли сегодня будет возможность пополнить резервы, так как при видимых перекосах спроса и предложения на торгах по доллару – из-за малых объемов операций – купить много регулятору не удастся.
К дополнительным факторам, влияющим на поведение участников торгов, можно отнести:
1) завтрашний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ (в последнее время там большие объемы размещений и это отражается на ресурсном и валютном рынках);
2) начало периода основных выплат НДС экспортерам.
Спекулянты продолжат работать как в формате «в две стороны», так и стараться покачать курс в течение дня. Особенно – по доллару.
По нашим прогнозам, в понедельник коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,70-27,00 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,86 / 26,90
евро – 29,26 / 29,30
российский рубль – 0,3741 / 0,3750
Курсы валют на Межбанке
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