Harley-Davidson восстанавливает производство мотоциклов

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Заводы Harley-Davidson возобновят работу в США после двухмесячного вынужденного перерыва. Производство пришлось остановить из-за заражения коронавирусной инфекцией одного из работников на предприятии в Миномине-Фоллс в штате Виконсин. Ранее производство возобновил другой автогигант – Volkswagen.
В то же время коронавирус внесет свои коррективы в организацию работы на предприятиях Harley-Davidson. Руководство заводов обеспечит условия для физического дистанцирования сотрудников и регулярную дезинфекцию рабочих мест.
“Harley-Davidson начала поэтапное восстановление производства на своих предприятиях, учитывая инструкции служб охраны здоровья, обеспечение безопасности и здоровья сотрудников”, – говорится в заявлении компании.
По данным агентства Associated Press, объем продаж корпорации упала за время пандемии. Предприятие в Миномине-Фоллс вернется к полной занятости после Дня памяти на следующей неделе. Этот день памяти всех военнослужащих США, погибших в войнах и вооруженных конфликтах, отмечается в последний понедельник мая. На этот раз он выпадает на 25 мая.
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