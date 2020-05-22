0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 80 0

Harley-Davidson восстанавливает производство мотоциклов

Harley-Davidson восстанавливает производство мотоциклов

Заводы Harley-Davidson возобновят работу в США после двухмесячного вынужденного перерыва. Производство пришлось остановить из-за заражения коронавирусной инфекцией одного из работников на предприятии в Миномине-Фоллс в штате Виконсин. Ранее производство возобновил другой автогигант – Volkswagen.

В то же время коронавирус внесет свои коррективы в организацию работы на предприятиях Harley-Davidson. Руководство заводов обеспечит условия для физического дистанцирования сотрудников и регулярную дезинфекцию рабочих мест.

“Harley-Davidson начала поэтапное восстановление производства на своих предприятиях, учитывая инструкции служб охраны здоровья, обеспечение безопасности и здоровья сотрудников”, – говорится в заявлении компании.

По данным агентства Associated Press, объем продаж корпорации упала за время пандемии. Предприятие в Миномине-Фоллс вернется к полной занятости после Дня памяти на следующей неделе. Этот день памяти всех военнослужащих США, погибших в войнах и вооруженных конфликтах, отмечается в последний понедельник мая. На этот раз он выпадает на 25 мая.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.