Межбанк: пятница усилила доллар

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Как мы и предупреждали в утреннем прогнозе, пятница прошла весьма сложно на валютном рынке. За день курс доллара вырос с 26,73/26,76 до 26,86/26,90 гривен и к вечеру ощущался определенный недостаток предложения. Этому есть и объективные, и субъективные причины.
Во-первых, спрос на валюту постепенно растет за счет послабления карантина с 22 мая. Бизнес, у кого еще остались ресурсы, спешит закрыть свои валютные сделки на опасениях роста курса из-за увеличения деловой активности после 22-го числа. На фоне роста цен на энергоносители и роста спроса на них (запускается общественный транспорт, увеличивается логистика и т.д.) – импортеры стали больше покупать валюты под расчеты за дизтопливо и бензин. А экспортеры уже все в ожидании возмещений НДС и не спешат особо продавать валюту. Это создает перекос по спросу и предложению на межбанке и работает против гривны.
Во-вторых, постепенно оживает наличный рынок и снова стала привлекательной игра между наличным и безналичными курсами. Закупившись недавно дешевеющим долларом во время карантина, спекулянты теперь активно зарабатывают на этом и основное для них – это объем реального спроса на валюту со стороны населения. Он пока не очень большой – сказывается нехватка гривны у граждан в период карантина, сокращение зарплат и рост числа людей, отправленных в отпуск за свой счет. Но спрос тоже растет за последние пару дней.
В-третьих, впереди работа межбанка по доллару на ТОМе ( в понедельник в США выходной – День Памяти) и многие предпочли сегодня закрыть свои расчеты в долларе, чтобы уже “не зависать” с ними до следующего вторника. Это добавило ситуативного спроса на межбанке во второй половине дня на уже малообъемном пятничном рынке и позволило спекулянтам “разогреть” курс к концу сессии.
НБУ сегодня снова предпочел не вмешиваться в ситуацию, давая межбанку самому находить компромисс по курсу.
Ход торгов
С самого утра спрос превышал предложение и курс к 11 часам с утренних 26,73/26,76 вырос до 26,75/26,77 гривен за доллар. Затем попеременно то количество покупателей, то продавцов – формировало спрос и предложение на рынке с сохранением курса в пределах 26,75/26,77 уже почти до 14 часов.
После обеда часть покупателей из тех, кто решил по доллару не работать на ТОМе в понедельник – либо сняли свои заявки уже до вторника, либо уже покупали по сложившемуся курсу. И спекулянты, воспользовавшись ситуацией, “разогрели” котировки до 26,765/26,79 к 15:00 и до 26,86/26,90 к концу сессии.
НБУ не выходил сегодня на рынок.
Главные события 22 мая на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,78 / 26,82
евро – 29,19 / 29,23
российский рубль – 0,3744 / 0,3752
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0895 / 1,0897
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