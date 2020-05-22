Meizu выпустила коллекционный керамический смартфон (фото)

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Компания Meizu рассказала подробности о специальном издании своего нового флагмана Meizu 17 Pro, который выпустят в керамическом корпусе и с пиалой для чая.
Коллекционная спецверсия Meizu Pro 17 под названием Kiln Art collector’s Edition будет самым дорогим смартфоном Meizu в истории бренда.
Meizu Pro 17 Kiln Art collector’s Edition будет доступен только в версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти по цене $1400. Стандартный Meizu Pro 17 стоит $658 в версии с теми же 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Для сравнения, iPhone 11 Pro Max в Китае предлагается по цене от $1344. Продажи начнутся 25 мая.
Коллекционный набор создавался в сотрудничестве с известным китайским производителем керамики Hsiao Fang. Смартфон получил специальный цвет керамической задней панели – почти белый, но с небесно-голубым отливом.
Фото: ixbt.com
Такой цвет напоминает китайскую глиняную посуду династии Сун (960 — 1279). Впоследствии цвет смартфона должен меняться, как у настоящей культовой керамики — по краям корпуса и вокруг камеры будет проступать коричневая основа. Также на панели есть автограф дизайнера. В комплект входит настоящая пиала для чая.
Meizu Pro 17 оснащен 6,6-дюймовым экраном Samsung Super AMOLED, безрамочным экраном с отверстием, процессором Snapdragon 865, флеш-памятью UFS 3.1, батареей 4500 мАч, сверхбыстрой зарядкой 30 Вт.
Фото: ixbt.com
Память Meizu 17 Pro обновлена до LPDDR5. По сравнению с общей производительностью LPDDR4X, она была улучшена на 20%. Оценка AnizuTu в Meizu 17 Pro составляет до 600 000 баллов.
В дополнение к сверхбыстрой зарядке 30 Вт, Meizu Pro 17 также поддерживает быструю беспроводную зарядку mCharge 27 Вт Super Wireless. Зарядное устройство может дать гаджету 47% энергии за 30 минут. Он также поддерживает интеллектуальную зарядку в ночное время и обратную зарядку. Их можно использовать для гарнитур Bluetooth и часов.
Тем не менее, самым большим изменением Meizu 17 Pro по сравнению с моделью 17 является корпус. По сравнению со стеклянным Meizu 17, даже обычный Meizu Pro 17 использует керамическую заднюю крышку.
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