Новая Зеландия хочет перейти на 4-дневную рабочую неделю

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн предложила сократить рабочую неделю до 4 дней.
Об этом она сказала во время прямого эфира в Facebook, сообщает Guardian.
Ардерн отметила, что после пандемии коронавируса люди знают гораздо больше об эффективности удаленной работы.
“Много людей предлагало перейти на 4-дневную рабочую неделю. В конце концов, это решение работодателей и работников”, – сказала премьер Новой Зеландии.
Как пояснила Ардерн, 60% доходов от туризма Новой Зеландии приходится на путешествия внутри страны.
Выделив работникам один дополнительный день для путешествий, премьер планирует поднять экономику после карантина.
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