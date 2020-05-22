Jaguar Land Rover потеряет 500 млн фунтов из-за Brexit

Финансовый директор Jaguar Land Rover признал, что если Великобритания «выйдет из ЕС» без заключения сделки, это будет стоить фирме 500 миллионов фунтов стерлингов в год на тарифы только на импорт запчастей.

В рамках встречи Адриана Марделла и инвестиционных банков в конце января он сказал, что «полностью ожидает», что текущий переходный период продлится до 1 января 2021 года, после чего будут «другие отношения».

Читайте также: Jaguar остановил выпуск электромобилей из-за нехватки батарей

«Мы уже рассмотрели две версии потенциальных аварий, в конце марта [2019] и в конце октября, и мы это сделали, чтобы защитить себя, закрыв завод на неделю. Мы решим в конце этого календарного года, является ли это подходящей мерой. Если мы потерпим крах, если мы пойдем в ВТО [правила Всемирной торговой организации] … это будет около 500 миллионов фунтов стерлингов – 40 миллионов фунтов стерлингов в месяц», – сказал Марделла.

В настоящее время JLR уволила около 50% (20 000) некритических работников во время кризиса с коронавирусом, хотя в этом месяце она платит им 100% зарплаты. Руководители совета директоров отложили выплату зарплаты на три месяца, а зарплата генерального директора Ральфа Спета сократилась на 30%.