В 1200 домов в Киеве вернули горячую воду

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В более 1200 жилых домов вернули горячую воду после гидравлических испытаний тепловых сетей в Киеве – раньше намеченного срока.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
«Мы максимально отсрочили отключение горячей воды во время жестких карантинных ограничений и начали гидравлические испытания после первого этапа ослабления карантина – с 12 мая. Я понимаю, что отсутствие горячей воды – это дискомфорт. Однако проведение тестирований сетей летом значительно снижает количество аварийных случаев зимой. Ведь специалисты испытывают на прочность трубопроводы и выявляют слабые места», – пояснил Петр Пантелеев.
По его словам, сейчас уже выполнена большая часть работ первой очереди на малых котельных и ТЭЦ-6. В период с 12 мая аварийные бригады «Киевтеплоэнерго», работающие в круглосуточном режиме, устранили более 100 повреждений трубопроводов.
«Уже через несколько дней жители Троещины, Лесного массива, Воскресенки, Оболони, Виноградаря и Отрадного будут снова с горячей водой. Сейчас уже возобновили горячую воду в 1200 домов. Все 32 аварийные бригады «Киевтеплоэнерго» работают посменно 24/7», – добавил заместитель председателя КГГА.
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