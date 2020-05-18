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В 1200 домов в Киеве вернули горячую воду

В 1200 домов в Киеве вернули горячую воду

В более 1200 жилых домов вернули горячую воду после гидравлических испытаний тепловых сетей в Киеве – раньше намеченного срока.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Мы максимально отсрочили отключение горячей воды во время жестких карантинных ограничений и начали гидравлические испытания после первого этапа ослабления карантина – с 12 мая. Я понимаю, что отсутствие горячей воды – это дискомфорт. Однако проведение тестирований сетей летом значительно снижает количество аварийных случаев зимой. Ведь специалисты испытывают на прочность трубопроводы и выявляют слабые места», – пояснил Петр Пантелеев.

По его словам, сейчас уже выполнена большая часть работ первой очереди на малых котельных и ТЭЦ-6. В период с 12 мая аварийные бригады «Киевтеплоэнерго», работающие в круглосуточном режиме, устранили более 100 повреждений трубопроводов.

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«Уже через несколько дней жители Троещины, Лесного массива, Воскресенки, Оболони, Виноградаря и Отрадного будут снова с горячей водой. Сейчас уже возобновили горячую воду в 1200 домов. Все 32 аварийные бригады «Киевтеплоэнерго» работают посменно 24/7», – добавил заместитель председателя КГГА.

Справка Finance.ua:

  • Вторая очередь гидравлических испытаний теплосетей в Киеве началась 19 мая. Горячее водоснабжение около 10% жилых домов приостановят до 5 июня.

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По материалам Finance.UA
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