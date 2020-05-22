Samsung показал уличный 4K-телевизор (фото)

Samsung анонсировал Terrace, новую линейку телевизоров, в которую входят модели Serif, Frame и Sero. Устройства предназначены для просмотра на открытом пространстве: они защищены от попадания влаги и пыли по стандарту IP55, а яркость экрана можно настроить до 2000 нит.

По словам Samsung, для работы Terrace «нужна только розетка переменного тока и монтаж».

В линейке The Terrace будут доступны три модели с размерами экранов 55, 65 и 75 дюймов. Экран телевизоров обеспечивает уровень яркости 2000 нит, гарантируя качественное воспроизведение в условиях дневного света. Все модели оборудованы дисплеями QLED 4K, а толщина рамок составляет 59.8 мм. Кроме того, панель имеет антибликовое покрытие, а также может показывать художественные работы, фотографии или другой контент, когда телевизор не используется.



Фото: ITsider

Мощность акустической системы составляет 20 Вт; встроенные адаптеры — Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth, HDR10 +. Также разработчики добавили HDBaseT-приемник.

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Для тех, кому мощности встроенной звуковой системы будет недостаточно, Samsung анонсировала саундбар Terrace Soundbar (он имеет тот же уровень защиты).



Фото: ITsider

55-дюймовая модель стоит $3455, 65-дюймовая – $4999, а 75-дюймовый дисплей – $6499. В дополнение к потребительской модели Samsung заявляет, что планирует также выпустить «профессиональную» версию, которая появится позже в текущем году.