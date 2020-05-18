Почти вдвое дешевле: таможня пустила с молотка 14 iPhone за 78 тыс. грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Государственная таможенная служба продала на аукционе 14 айфонов, выручив за них 78 тыс. грн. Сначала их оценили в 150 тыс. грн, но на торги никто не пришел.
Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.
“Гостаможслужба продала 14 айфонов за 78 тыс. грн. Айфоны различных моделей (в основном пятые, седьмые, десятые и один восьмой) пошли с молотка на электронном аукционе за 78 тыс. грн”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что сначала айфоны оценили в 150 тыс. грн, потом в 114 тыс., “но на торги никто не пришел”. Когда аукцион объявили уже третий раз со стартовой ценой в 76 тыс. грн, на торги зашло два участника, которые и разыграли между собой телефоны.
“Сейчас Слобожанская таможня готовится к подписанию договора и передачи имущества новому владельцу”, – говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появится электронная прописка12 ч. назад - 5168 23
Банки снизят ставки по депозитам ниже 10%8 ч. назад - 4682 16
"Киевавтодор" потратил на уборку снега больше денег, чем в прошлом году (документ)13 ч. назад - 1822 15
Админсуд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади8 ч. назад - 979 7
Экономических оснований для дефолта Украины нет - министр финансовВчера, 20:45 - 763 5
Удаленная идентификация в банках: как это будет работатьВчера, 20:01 - 8832
В Украине появится электронная прописка12 ч. назад - 5168 23
Банки снизят ставки по депозитам ниже 10%8 ч. назад - 4682 16
В банках спрогнозировали курс гривны к доллару на ближайшие недели6 ч. назад - 3966
Кличко рассказал, в чем заключаются проблемы с недостроями «Укрбуда»5 ч. назад - 1832 2
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 118 ч. назад - 139
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазиновПозавчера, 11:35 - 564
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 898
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1301
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 2032 3