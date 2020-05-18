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Почти вдвое дешевле: таможня пустила с молотка 14 iPhone за 78 тыс. грн

Почти вдвое дешевле: таможня пустила с молотка 14 iPhone за 78 тыс. грн

Государственная таможенная служба продала на аукционе 14 айфонов, выручив за них 78 тыс. грн. Сначала их оценили в 150 тыс. грн, но на торги никто не пришел.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.

“Гостаможслужба продала 14 айфонов за 78 тыс. грн. Айфоны различных моделей (в основном пятые, седьмые, десятые и один восьмой) пошли с молотка на электронном аукционе за 78 тыс. грн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала айфоны оценили в 150 тыс. грн, потом в 114 тыс., “но на торги никто не пришел”. Когда аукцион объявили уже третий раз со стартовой ценой в 76 тыс. грн, на торги зашло два участника, которые и разыграли между собой телефоны.

“Сейчас Слобожанская таможня готовится к подписанию договора и передачи имущества новому владельцу”, – говорится в сообщении.

По материалам УНН
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