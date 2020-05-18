Tesla отказалась от суда с властями Калифорнии

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Завод Илона Маска Tesla отменил решение судиться с местной властью округа Аламеда в Калифорнии из-за карантинных мероприятий, которые практически остановили его работу.
Об этом сообщает CNBC.
«Компания Tesla в среду отказалась от судебного иска, поданного в начале мая против Калифорнийского округа Аламеда», – говорится в сообщении. Причины отказа не называются.
Ранее компания подала судебный иск за запрет возобновить работу завода в Фримонте во время карантина. По мнению Маска, карантинные мероприятия, установленные в рамках борьбы с коронавирусом, нарушают конституционные свободы.
Основатель Tesla также заявлял, что компания немедленно переносит свою штаб-квартиру и будущие программы из Калифорнии в Неваду или Техас.
Он также подчеркнул, что именно Tesla является последним автопроизводителем, оставшимся в Калифорнии.
Как сообщалось, генеральный директор Tesla, миллиардер-изобретатель Илон Маск возобновил производство на своем единственном в США автомобильном заводе в Калифорнии, игнорируя приказ властей о закрытии предприятий.
Позже президент США Дональд Трамп выступил в поддержку Маска.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появится электронная прописка15 ч. назад - 5597 24
Банки снизят ставки по депозитам ниже 10%11 ч. назад - 5876 16
"Киевавтодор" потратил на уборку снега больше денег, чем в прошлом году (документ)16 ч. назад - 2045 15
Админсуд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади11 ч. назад - 1096 7
Антимонопольщики пригрозили авиакомпаниям штрафами11 ч. назад - 561 3
Банки снизят ставки по депозитам ниже 10%11 ч. назад - 5876 16
В банках спрогнозировали курс гривны к доллару на ближайшие недели9 ч. назад - 5793
В Украине появится электронная прописка15 ч. назад - 5597 24
Кличко рассказал, в чем заключаются проблемы с недостроями «Укрбуда»8 ч. назад - 2161 2
"Киевавтодор" потратил на уборку снега больше денег, чем в прошлом году (документ)16 ч. назад - 2045 15
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1111 ч. назад - 167
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазиновПозавчера, 11:35 - 584
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 909
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1306
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 2040 3