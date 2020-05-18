Tesla отказалась от суда с властями Калифорнии

Завод Илона Маска Tesla отменил решение судиться с местной властью округа Аламеда в Калифорнии из-за карантинных мероприятий, которые практически остановили его работу.

Об этом сообщает CNBC.

«Компания Tesla в среду отказалась от судебного иска, поданного в начале мая против Калифорнийского округа Аламеда», – говорится в сообщении. Причины отказа не называются.

Ранее компания подала судебный иск за запрет возобновить работу завода в Фримонте во время карантина. По мнению Маска, карантинные мероприятия, установленные в рамках борьбы с коронавирусом, нарушают конституционные свободы.

Основатель Tesla также заявлял, что компания немедленно переносит свою штаб-квартиру и будущие программы из Калифорнии в Неваду или Техас.

Он также подчеркнул, что именно Tesla является последним автопроизводителем, оставшимся в Калифорнии.

Как сообщалось, генеральный директор Tesla, миллиардер-изобретатель Илон Маск возобновил производство на своем единственном в США автомобильном заводе в Калифорнии, игнорируя приказ властей о закрытии предприятий.

Позже президент США Дональд Трамп выступил в поддержку Маска.