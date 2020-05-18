Как получить компенсацию пострадавшим от коронавируса

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В период карантина кроме привычных выплат Фонд социального страхования Украины оказывает помощь по дополнительным страховым случаям – в частности, по причине изоляции от COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
“В случае заболевания COVID-19 ФССУ компенсирует потерянный за время лечения заработок по общим правилам. Выплаты составят от 50% до 100% в зависимости от продолжительности страхового стажа, пособие будет предоставлено за весь период до восстановления здоровья. Право на получение этой выплаты имеют все застрахованные лица, то есть каждый трудоустроенный”, – говорится в сообщении.
Такая помощь финансируется Фондом в случае самоизоляции под контролем или пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий.
Срок выдачи таких листков нетрудоспособности в согласно действующим нормативно-правовым актам и отраслевым стандартам в сфере здравоохранения составляет 14 дней. Как и в общих случаях, больничный сначала выдается на пять дней с последующим продлением.
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