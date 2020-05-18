Как получить компенсацию пострадавшим от коронавируса

В период карантина кроме привычных выплат Фонд социального страхования Украины оказывает помощь по дополнительным страховым случаям – в частности, по причине изоляции от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

“В случае заболевания COVID-19 ФССУ компенсирует потерянный за время лечения заработок по общим правилам. Выплаты составят от 50% до 100% в зависимости от продолжительности страхового стажа, пособие будет предоставлено за весь период до восстановления здоровья. Право на получение этой выплаты имеют все застрахованные лица, то есть каждый трудоустроенный”, – говорится в сообщении.

Такая помощь финансируется Фондом в случае самоизоляции под контролем или пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий.

Срок выдачи таких листков нетрудоспособности в согласно действующим нормативно-правовым актам и отраслевым стандартам в сфере здравоохранения составляет 14 дней. Как и в общих случаях, больничный сначала выдается на пять дней с последующим продлением.

Как получить пособие:

передать полученный листок нетрудоспособности с указанием причины нетрудоспособности «изоляция от COVID -19-11» своему работодателю;

работодатель на основании полученного от работника больничного листа оформляет заявление-расчет, в котором указывает причину нетрудоспособности – 11, то есть изоляция от COVID -19, и передает ее в Фонд финансирования. Сделать это можно дистанционно.

Размер пособия:

по таким больничным листам размер помощи составляет 50% средней заработной платы и не зависит от продолжительности страхового стажа работника;

ФССУ проводит финансирование, начиная с шестого дня, первые пять дней оплачиваются работодателем;

для медицинских работников компенсация утраченного заработка за время изоляции от COVID -19 производится Фондом в размере 100% среднего дохода и также не зависит от продолжительности страхового стажа.

Справка Finance.ua:

Застрахованные лица имеют право на компенсацию утраченного заработка от соцстраха на двух дополнительных основаниях.

Кабинет министров выделил Министерству социальной политики 2 278 800 тыс. гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID -19 и его последствиями для Фонда социального страхования Украины.

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