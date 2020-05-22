Промпроизводство обвалилось за второй месяц карантина

Объемы промышленного производства в апреле 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 16,2%. За март было зафиксировано падение всего на 7,7%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за январь-апрель 2020 по сравнению с январем-апрелем прошлого года промпроизводство сократилось на 7,9%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 6,0%, в перерабатывающей промышленности – падение на 8,7%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – падение на 8,0%.

Напомним, объемы промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,1%, а в феврале падение замедлилось до 1,5%, однако в марте ускорилось до 7,7%.