Пассажиров столичного метрополитена ограничивать не будут

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Ограничивать количество пассажиров в метро после его открытия не будут.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыевский.
Чиновник пояснил, что ограничить число пассажиров в подземке невозможно.
Он отметил, что по той же причине не будут проводить температурный скрининг. Что касается обязательного ношения масок и перчаток, то за этим будут следить дежурные по станции.
В наземном транспорте можно будет ездить только сидя, стоячих пассажиров брать не будут.
“Начиная с понедельника, будем смотреть на эпидемиологическую ситуацию. В ослаблении карантина, которое утвердило правительство, есть три показателя: количество протестированных людей, количество свободных мест в больницах – должно быть не меньше 50%, и третий показатель – количество больных на 100 тысяч населения. Если не будет превышений и не будет необходимости опять вводить ограничения, то откроются и ТРЦ”, – рассказал Мондрыевский.
Напомним, столичная власть просит Кабмин разрешить работу киевского метро с 25 мая. Сейчас в КГГА ждут соответствующее решение правительства.
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