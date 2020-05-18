0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 274 0

Пассажиров столичного метрополитена ограничивать не будут

Пассажиров столичного метрополитена ограничивать не будут

Ограничивать количество пассажиров в метро после его открытия не будут.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыевский.

Чиновник пояснил, что ограничить число пассажиров в подземке невозможно.

Он отметил, что по той же причине не будут проводить температурный скрининг. Что касается обязательного ношения масок и перчаток, то за этим будут следить дежурные по станции.

В наземном транспорте можно будет ездить только сидя, стоячих пассажиров брать не будут.

“Начиная с понедельника, будем смотреть на эпидемиологическую ситуацию. В ослаблении карантина, которое утвердило правительство, есть три показателя: количество протестированных людей, количество свободных мест в больницах – должно быть не меньше 50%, и третий показатель – количество больных на 100 тысяч населения. Если не будет превышений и не будет необходимости опять вводить ограничения, то откроются и ТРЦ”, – рассказал Мондрыевский.

Напомним, столичная власть просит Кабмин разрешить работу киевского метро с 25 мая. Сейчас в КГГА ждут соответствующее решение правительства.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.