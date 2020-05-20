Украинцы смогут пользоваться цифровым паспортом для внутренних перелетов

Украинцы смогут пользоваться цифровым паспортом в приложении “Дія” для подтверждения своей личности в аэропортах для внутренних перелетов.

Об этом сообщается на FACEBOOK-странице портала “Дія”.

“Пока внутренние авиарейсы еще не восстановились, мы работаем, чтобы вы летали с “Дією”. Цифровой паспорт в смартфоне подтвердит личность и не оставит шансов волноваться за забытый дома документ”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, они обсуждают технические детали такой функции со службой авиационной безопасности аэропорта “Борисполь”.

Справка Finance.ua:

Сейчас в Украине работают над электронной пропиской, которая появится в приложении «Дія».

На портале “Дія” можно подписать документ с помощью электронной подписи.