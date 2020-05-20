Украинцы смогут пользоваться цифровым паспортом для внутренних перелетов

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Украинцы смогут пользоваться цифровым паспортом в приложении “Дія” для подтверждения своей личности в аэропортах для внутренних перелетов.
Об этом сообщается на FACEBOOK-странице портала “Дія”.
“Пока внутренние авиарейсы еще не восстановились, мы работаем, чтобы вы летали с “Дією”. Цифровой паспорт в смартфоне подтвердит личность и не оставит шансов волноваться за забытый дома документ”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, они обсуждают технические детали такой функции со службой авиационной безопасности аэропорта “Борисполь”.
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