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Украинцы смогут пользоваться цифровым паспортом для внутренних перелетов

Украинцы смогут пользоваться цифровым паспортом для внутренних перелетов

Украинцы смогут пользоваться цифровым паспортом в приложении “Дія” для подтверждения своей личности в аэропортах для внутренних перелетов.

Об этом сообщается на FACEBOOK-странице портала “Дія”.

“Пока внутренние авиарейсы еще не восстановились, мы работаем, чтобы вы летали с “Дією”. Цифровой паспорт в смартфоне подтвердит личность и не оставит шансов волноваться за забытый дома документ”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, они обсуждают технические детали такой функции со службой авиационной безопасности аэропорта “Борисполь”.

Справка Finance.ua:

  • Для водителей в “Дії” доступен полный комплекс: водительское удостоверение, техпаспорт и автогражданка.

Что такое приложение Дія и как им пользоваться 📱

По материалам Finance.UA
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