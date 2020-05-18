Повышение акциза на сжиженный газ и дизельное топливо ударит по украинцам, - эксперт

Повышение акциза на сжиженный газ и пошлины на импортное дизельное топливо приведет к росту цен на заправках и ударит по наименее платежеспособным украинцам.

Об этом заявил директор НТЦ “Психея” Сергей Сапегин, комментируя инициативы “Укрнафты” и “Укртатнафты” о введении пошлин.

“Увеличение акцизной нагрузки ляжет на наиболее платежеспособные слои населения, для которых сжиженный газ является спасением, поскольку бензин и дизельное топливо, мы не говорим об электромобилях, дизельное топливо в эксплуатации выходит дешевле. И люди переоборудуют для того, чтобы сэкономить”, – сказал Сапегин.

По мнению эксперта, рассмотрение вопроса о повышении акцизов в условиях экономического кризиса, спровоцированного эпидемией, несвоевременно, поскольку эта финансовая нагрузка ляжет на плечи потребителя, уровень платежеспособности которого и без того снизился.

“В этих условиях поднимать акцизы – это значит перевести эту нагрузку на плечи конечного потребителя, притом что мы до сих пор не понимаем, насколько упала платежеспособность конечного потребителя. Поскольку мы понимаем, что экономика остановилась, бизнес не работает целыми секторами. Поэтому с этой точки зрения несвоевременно даже рассмотрение”, – добавил он.