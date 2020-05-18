Выплаты членам наблюдательного совета ПриватБанка за год выросли на треть

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В прошлом году вознаграждения членам набсовета государственного ПриватБанка возросли по сравнению с 2018-м почти на 36% – до 167 млн грн, сообщил банк в своей годовой финансовой отчетности.
В 2019-м административные и другие операционные расходы руководства банка за год не изменились и составили 2 млн грн, а административные и другие операционные расходы связанных лиц учреждения снизились на 60% – до 15 млн грн.
В начале октября прошлого года НБУ утвердил состав набсовета ПриватБанка. На данный момент в него входят девять членов: Шэрон Искья – глава; Эран Кляйн; Надир Шейх; Себастьян Шьонайх-Каролат; Артем Шевалев; Юлия Мецгер; Сергей Алексеенко; Ольга Томаш; Роман Сульжик.
Напомним также, что по итогам этого года государственный ПриватБанк планирует получить 17,5 млрд грн чистой прибыли, что в 1,9 раза меньше, чем в 2019-м (32,6 млрд грн). Главная причина сокращения – все те же последствия от распространения в мире коронавируса.
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