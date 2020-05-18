В Европе газ из России установил новый антирекорд: продают с убытком

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Цены на газ в Европе установили новый антирекорд: в четверг они упали сразу на 19% – с $45 до $34 за тысячу кубометров. Это более чем вдвое меньше, чем стоит его добыча и доставка из РФ.
Это цена на голландском хабе TTF с поставкой “на следующий день”. В России газ стоит столько только в одном регионе – в главной газодобывающей провинции – Ямало-Ненецком автономном округе (регулируемая цена для промышленности – $36,8 за тысячу кубов). Это фактически цена “на скважине”.
На хабе в австрийском Баумгартене (наиболее приближенном к России газовом узле) цена газа на данный момент составляет $53 за тысячу кубометров (потеряла только за сутки $10).
Рентабельный уровень продажи газа в Европу для “Газпрома” находится на уровне $100 за тысячу кубометров: $13 – себестоимость добычи; $14 – НДПИ (российский налог на добычу полезных ископаемых); $27 – транспорт по России; минимум $20 – транспорт до целевых рынков Европы; итого свыше $70, а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%.
Таким образом цены на газ уже стали ниже уровня, на котором Россия може получать прибыль.
“В четверг вечером аналитики “ВТБ Капитал” в специальной записке подчеркнули, что нынешние цены на газ в Европе “намного ниже безубыточности любого поставщика газа, включая “Газпром”, – сказано в публикации.
Если так продлится и дальше, то российские газодобывающие компании понесут огромные убытки.
“Учитывая, что почти 70% поставок российского газового гиганта каким-то образом связаны со спотом (поставками “на завтра”, – Ред.), мы ожидаем, что он сообщит о слабых финансовых результатах за второй квартал 2020 года, если ситуация сохранится. Поэтому мы видим риски снижения нашего финансового прогноза для “Газпрома” на краткосрочную перспективу”, – предупредили в “ВТБ Капитал”.
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