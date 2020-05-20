60% компаний понадобится до одного года на восстановление после карантина (опрос)

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Чтобы достичь докарантинного уровня развития, по мнению 20% компаний, понадобится шесть месяцев, также 36% компаний потеряли до 20% от доходов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела Европейская Бизнес Ассоциация.
“Чтобы достичь докарантинного уровня развития, по мнению 20% предпринимателей, понадобится шесть месяцев, а для 39% – около одного года. Еще 17% понадобится два года, а 7% – более двух лет. Еще 10% не могут спрогнозировать необходимое время на восстановление, а 4% не утратили темпы развития за время карантина”, – говорится в исследовании.
Как изменились заработные платы сотрудников:
Финансовые результаты двух месяцев карантина:
Топ-мер поддержки, которых сейчас требует бизнес, по мнению предпринимателей, выглядит следующим образом:
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