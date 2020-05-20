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60% компаний понадобится до одного года на восстановление после карантина (опрос)

60% компаний понадобится до одного года на восстановление после карантина (опрос)

Чтобы достичь докарантинного уровня развития, по мнению 20% компаний, понадобится шесть месяцев, также 36% компаний потеряли до 20% от доходов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела Европейская Бизнес Ассоциация.

“Чтобы достичь докарантинного уровня развития, по мнению 20% предпринимателей, понадобится шесть месяцев, а для 39% – около одного года. Еще 17% понадобится два года, а 7% – более двух лет. Еще 10% не могут спрогнозировать необходимое время на восстановление, а 4% не утратили темпы развития за время карантина”, – говорится в исследовании.

Как изменились заработные платы сотрудников:

  • большинству компаний удалось сохранить заработную плату сотрудникам в неизменном виде – об этом сообщили 62% респондентов;
  • сокращение заработной платы коснулось 23% компаний;
  • 7% увеличили заработную плату для некоторых категорий работников;
  • в 3% случаев некоторые категории работников ушли в неоплачиваемый отпуск.

Финансовые результаты двух месяцев карантина:

  • 36% опрошенных понесли до 20% потерь от доходов;
  • 28% – на уровне 20-50%;
  • 18% – 50-75% потерь от доходов;
  • только 11% сообщили, что никаких изменений не произошло, а 3% смогли увеличить доход до 20%.

Топ-мер поддержки, которых сейчас требует бизнес, по мнению предпринимателей, выглядит следующим образом:

  • снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда;
  • введение выплаты пособия работникам за счет Фонда социального страхования с 1 дня болезни работника;
  • отмена штрафов за нарушение налогового законодательства до конца года.

Справка Finance.ua:

  • 22 мая в Украине начался второй этап послабления ограничительных мер, введенных для противодействия распространению коронавируса.
  • С 11 мая разрешена работа заведений торговли непродовольственными товарами, работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания на вынос, учреждений культуры по желанию этих заведений, также разрешается деятельность нотариусов, адвокатов, аудиторов.
  • Также с 11 мая открылись парки и скверы, салоны красоты, частично музеи.

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По материалам Finance.UA
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