Антимонопольщики пригрозили авиакомпаниям штрафами

Антимонопольный комитет пригрозил штрафами авиакомпаниям за преждевременную продажу билетов на май-июнь. Антимонопольщики полагают, что это может быть воспринято как гарантированное возобновление регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, что не соответствует действительности, сообщила пресс-служба ведомства.

В АМКУ рекомендовали авиаперевозчикам воздержаться от распространения информации о возможности приобрести билеты и совершить перелет до завершения карантина. В противном случае компании будут ждать штрафы.

“По имеющейся в комитете информации, авиаперевозчики осуществляют распространение информации о возможности покупки авиабилета на регулярные авиарейсы сообщением между Украиной и другими странами с 23 мая 2020 года. При этом они отмечают, что карантинные ограничения на осуществление регулярных авиарейсов между Украиной и другими странами могут быть продлены на неопределенный срок, в связи с чем осуществление регулярного рейса будет невозможным”, – заявили в АМКУ.

Среди авиакомпаний, которые комитет обвиняет: Wizz Air; “Международные авиалинии Украины” (МАУ); Czech Airlines; Lufthansa; Ryanair; Swiss.