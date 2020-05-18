Минздрав утвердил рекомендации для пассажирских автоперевозок на период карантина

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Министерство здравоохранения утвердило рекомендации относительно осуществления пассажирских автоперевозок в период карантина.
Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №23 от 21 мая.
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