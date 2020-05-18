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Минздрав утвердил рекомендации для пассажирских автоперевозок на период карантина

Минздрав утвердил рекомендации для пассажирских автоперевозок на период карантина

Министерство здравоохранения утвердило рекомендации относительно осуществления пассажирских автоперевозок в период карантина.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №23 от 21 мая.

Рекомендации:

  • перед началом рабочего дня всем сотрудникам компании-перевозчика нужно будет пройти термометрию. Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или имеющие признаки острого респираторного заболевания (ОРЗ), не допускаются к работе;
  • водитель, кондукторы, другие члены экипажа в течение рейса должны использовать респиратор или маску, также респираторы и маски обязательно должны будут использовать пассажиры;
  • при организации перевозок нужно обеспечить соблюдение дистанции между водителем и пассажиром не менее 1 м или наличие физического барьера (перегородки) между водителем и пассажирами;
  • перевозка пассажиров будет осуществляться в пределах количества мест для сидения, в случае межобластных перевозок в области, где не действует смягчение карантина, – в пределах 50% от количества мест для сидения;
  • перед каждым рейсом транспортное средство подлежит уборке и дезинфекции. На автостанциях нужно будет организовать места для обработки рук спиртосодержащим антисептиком;
  • в помещении автостанции будет разрешено пребывание не более 1 человека на 10 кв. м площади зала обслуживания пассажиров, между персоналом станции и посетителями нужно будет установить защитный экран. Посетители должны использовать средства индивидуальной защиты. Работа залов ожидания будет запрещена.
  • администрация автостанции должна обеспечить использование средств индивидуальной защиты работниками, дезинфекцию помещений каждые 6 часов, проветривание помещений каждые 2 часа, постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец, централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты.

Справка Finance.ua:

  • Сегодня, 22 мая, в Украине начался новый этап ослабления карантина, который включает запуск общественного транспорта, а с 25 мая – открытие метро и детсадов.
  • С 11 мая разрешена работа заведений торговли непродовольственными товарами, работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания на вынос, учреждений культуры по желанию этих заведений, также разрешается деятельность нотариусов, адвокатов, аудиторов.
  • Также с 11 мая открылись парки и скверы, салоны красоты, частично музеи.

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По материалам Finance.UA
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