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Межбанк: пятница пройдет в два этапа

Межбанк: пятница пройдет в два этапа

Пятница будет достаточно интересной на валютном рынке и пройдет в два этапа: активная первая часть сессии до обеда и достаточно вялая вторая половина дня. Причины такого разделения:

1) Необходимость быстрых расчетов по доллару у клиентов (в понедельник США не работают – День Памяти и все расчеты в долларе 25 мая будут проходить на межбанке ТОМом, что не очень интересно украинским клиентам). Поэтому они будут активно платиться в американской валюте сегодня с утра, чтобы оперативно закрыть свои обязательства в долларе и не зависнуть с этими расчетами аж до следующего вторника;

2) Эффект окончания недели – даже в период карантина это уменьшает активность клиентов и банков по пятницам.

Кроме этих сугубо технических и календарных факторов, влияющих на поведение участников рынка, сегодня сработает и психологический момент.

Рост котировок последних дней несколько напугал покупателей и порадовал продавцов. Первые – теперь более сговорчивы по курсу во время сессии, вторые – не особо торопятся продавать основные объемы валюты, выжидая максимально высоких уровней котировок. То есть банки и их клиенты психологически уже готовы к постепенному развороту рынка после ослабления карантина.

У НБУ сегодня снова вряд ли будет реальная возможность пополнять резервы в значительных объемах, так как особого излишка предложения доллара нет.

Спекулянты продолжат работать как в формате “в две стороны” , так и стараться покачать курс в течение дня.

Кроме этого, многие экспортеры ожидают в ближайшее время начала основных возмещений НДС и поэтому не спешат расставаться с валютой. А пытаются дотянуть до гривневых поступлений от государства, тратя валюту по минимуму.

По нашим прогнозам в пятницу объемы на торгах будут до $180 млн при совершении до 500 сделок с коридором по доллару на межбанке в пределах 26,62-26,90 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,70 / 26,74
евро – 29,33 / 29,37
российский рубль – 0,3773 / 0,3780

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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