Smart Energy запустила новую скважину на Свиридовском месторождении

Британская компания Regal Petroleum, входящая в состав группы компаний Smart Energy, получила промышленный приток углеводородов из новой разведывательной скважины на Свиридовском месторождении (Полтавская область).

Скважина №54, бурение которой было начато в октябре 2019 года, уже дала промышленный приток природного газа и газового конденсата на уровне 80 тыс. м3/сутки и 5 т/сутки соответственно. Сейчас проводятся исследования работы скважины с подачей газа на установку сбора и подготовки углеводородов.

Фактическая глубина скважины составляет 5 322 м. Промышленный приток углеводородов компания получила из перспективного горизонта B-23 визейского яруса.

«Современные технологии бурения и крепления скважин, уникальные технические решения, примененные при строительстве и испытании скважины №54, позволили нам минимизировать негативное влияние на продуктивные коллекторы, сохранить их фильтрационные свойства, получить высокий приток углеводородов и досрочно ввести скважину в работу», – прокомментировал Виктор Дудзич, технический директор группы компаний Smart Energy.

Напомним, что в 4 квартале 2019 года группа Smart Energy ввела в эксплуатацию скважину №119 Мехедовско-Голотовщинского месторождения в Полтавской области. Сейчас ее среднесуточный дебит составляет 140 тыс. м3/сутки газа и 25 т/сутки конденсата.

Справка Finance.ua:

Regal Petroleum plc является публичной британской компанией, акции которой котируются на Лондонской бирже AIM . В Украине осуществляет свою деятельность через Представительство «Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед» и ООО «Аркона Газ-Энергия» в Полтавской области, а также ООО «Пром-Энерго Продукт» в Харьковской области, которые обладают специальными разрешениями на добычу углеводородов. Все компании входят в состав группы Smart Energy.

В свою очередь группа Smart Energy входит в Смарт-Холдинг, осуществляет реализацию проектов по разведке и промышленной разработке месторождений углеводородов.