Smart Energy запустила новую скважину на Свиридовском месторождении

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Британская компания Regal Petroleum, входящая в состав группы компаний Smart Energy, получила промышленный приток углеводородов из новой разведывательной скважины на Свиридовском месторождении (Полтавская область).
Скважина №54, бурение которой было начато в октябре 2019 года, уже дала промышленный приток природного газа и газового конденсата на уровне 80 тыс. м3/сутки и 5 т/сутки соответственно. Сейчас проводятся исследования работы скважины с подачей газа на установку сбора и подготовки углеводородов.
Фактическая глубина скважины составляет 5 322 м. Промышленный приток углеводородов компания получила из перспективного горизонта B-23 визейского яруса.
«Современные технологии бурения и крепления скважин, уникальные технические решения, примененные при строительстве и испытании скважины №54, позволили нам минимизировать негативное влияние на продуктивные коллекторы, сохранить их фильтрационные свойства, получить высокий приток углеводородов и досрочно ввести скважину в работу», – прокомментировал Виктор Дудзич, технический директор группы компаний Smart Energy.
Напомним, что в 4 квартале 2019 года группа Smart Energy ввела в эксплуатацию скважину №119 Мехедовско-Голотовщинского месторождения в Полтавской области. Сейчас ее среднесуточный дебит составляет 140 тыс. м3/сутки газа и 25 т/сутки конденсата.
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