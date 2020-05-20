Windrose вводит проездной билет на авиарейсы

Авиакомпания Windrose, после восстановления авиасообщения, первой среди отечественных авиаперевозчиков введет проездной билет на авиационном транспорте.

Об этом сообщает ЦТС

Проездной от Windrose – это гибкий механизм бронирования перелетов по Украине по фиксированному тарифу, независимо от сезонных пиков, выбранного направления и загруженности рейса.

Ограничения относительно периода бронирования – отсутствуют (забронировать перелет возможно до начала регистрации на рейс.

Перебронировать, измененить дату, направление и маршрут можно, позвонив в колл-центр авиакомпании.

Владелец проездного билета может оформить перелет на любое лицо, а идентификация будет происходить по номеру мобильного телефона.

Что это дает. В зависимости от типа авиапроездного, владелец получает возможность осуществлять от 10 до 100 перелетов в пределах Украины.

Направления: Киев, Днепр, Одесса, Львов, Харьков и Николаев.

Срок действия авиапроездного – 1 год с даты приобретения.