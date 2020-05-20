Windrose вводит проездной билет на авиарейсы

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Авиакомпания Windrose, после восстановления авиасообщения, первой среди отечественных авиаперевозчиков введет проездной билет на авиационном транспорте.
Об этом сообщает ЦТС
Проездной от Windrose – это гибкий механизм бронирования перелетов по Украине по фиксированному тарифу, независимо от сезонных пиков, выбранного направления и загруженности рейса.
Ограничения относительно периода бронирования – отсутствуют (забронировать перелет возможно до начала регистрации на рейс.
Перебронировать, измененить дату, направление и маршрут можно, позвонив в колл-центр авиакомпании.
Владелец проездного билета может оформить перелет на любое лицо, а идентификация будет происходить по номеру мобильного телефона.
Что это дает. В зависимости от типа авиапроездного, владелец получает возможность осуществлять от 10 до 100 перелетов в пределах Украины.
Направления: Киев, Днепр, Одесса, Львов, Харьков и Николаев.
Срок действия авиапроездного – 1 год с даты приобретения.
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