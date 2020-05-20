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Windrose вводит проездной билет на авиарейсы

Windrose вводит проездной билет на авиарейсы

Авиакомпания Windrose, после восстановления авиасообщения, первой среди отечественных авиаперевозчиков введет проездной билет на авиационном транспорте.

Об этом сообщает ЦТС

Проездной от Windrose – это гибкий механизм бронирования перелетов по Украине по фиксированному тарифу, независимо от сезонных пиков, выбранного направления и загруженности рейса.

Ограничения относительно периода бронирования – отсутствуют (забронировать перелет возможно до начала регистрации на рейс.

Перебронировать, измененить дату, направление и маршрут можно, позвонив в колл-центр авиакомпании.

Владелец проездного билета может оформить перелет на любое лицо, а идентификация будет происходить по номеру мобильного телефона.

Что это дает. В зависимости от типа авиапроездного, владелец получает возможность осуществлять от 10 до 100 перелетов в пределах Украины.

Направления: Киев, Днепр, Одесса, Львов, Харьков и Николаев.

Срок действия авиапроездного – 1 год с даты приобретения.

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По материалам Finance.UA
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