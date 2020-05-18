Межбанк: "спор" покупателей и продавцов не закончен

Четверг прошел очень неоднозначно на валютном рынке и с периодическими сменами тренда по курсу.

С одной стороны – уже всем понятно, что период постоянного укрепления гривны на “карантинном режиме” закончился. Спрос на валюту постепенно растет и после послабления карантина с 22 мая этот процесс только усилится. Это заставляет часть клиентов (у кого есть гривна) – страховаться и активнее покупать валюту уже сейчас, что подтягивает котировки вверх, а также провоцирует спекулянтов в те моменты, когда на торги выходят крупные покупатели и на малообъемном рынке можно сыграть “на повышение”. Подобное сегодня наблюдалось в начале сессии, а периодически и в дальнейшем в течение дня.

С другой стороны – последствия карантина для украинской экономики налицо. Большинство компаний ужались в объемах своих операций, у них упала выручка и они не так активны на рынке, как до эпохи коронавируса. Это создает определенную подстраховку для нацвалюты в те моменты, когда аппетиты продавцов и спекулянтов начинают уж очень сильно расти.

Подобное противостояние интересов крупных игроков сегодня и наблюдалось в течение всего периода торгов и приводило то к росту котировок продаж доллара в пределах 26,80 гривен и выше, то затем – к их проседанию до 27,70 и даже чуть ниже.

“Спор” покупателей и продавцов в части компромиссного для рынка курса – явно не закончен и в ближайшие дни межбанк продолжит искать компромисс между основными покупателями и продавцами в части оптимальной стоимости валюты. Интересы у них явно противоположные и мы еще увидим в ближайшее время эти валютные игры.

НБУ сегодня предпочел не вмешиваться в ситуацию, предпочитая дать межбанку самому находить “золотую середину” по курсу.

С самого утра спрос активно превышал предложение и курс к 11 часам с утренних 26,74/26,77 вырос до 26,77/26,80 гривен за доллар. Но затем потенциал покупателей начал выдыхаться и к 12:00 котировки просели к отметке 26,76/26,78.

Затем опять начался рост спроса на валюту в моменты выхода на торги основных покупателей и на обед дилеры уже ушли при уровнях 26,79/26,81 гривен. Но тут уже начали останавливаться покупатели (их смутил такой рост курса), что привело к падению спроса. В результате к 15 часам доллар просел до 26,70/26,72 гривен, а затем снова плавно подорожал до 26,70/27,74 к концу сессии. НБУ не проводил интервенций в четверг.

Главные события 21 мая на межбанке:

После многочисленных то взлетов, то проседаний – доллар с утренних 26,74/26,77 гривен формально просел к концу дня до 26,70/26,74;

НБУ не выходил сегодня на рынок;

Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,7827 гривен, а официальный на 22 мая установлен на отметке 26,7699 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,68 / 26,70

евро – 29,35 / 29,37

российский рубль – 0,3762 / 0,3769

Курсы валют на Межбанке

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