Налоговая социальная льгота для студентов - объяснения ГНС

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Студент, который не получает доход в виде стипендии или получает стипендию, которая выплачивается не из бюджета, имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя.
Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
От чего зависит право на применение налоговой социальной льготы (НСЛ):
В 2020 году предельный доход для применения НСЛ составляет 2940,0 грн. (2102 грн х 1,4).
Размер общей НСЛ в 2020 году составляет 50% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица (в месяц), установленного законом на 01 января отчетного налогового года (п.п. 169.1.1 НКУ) и составляет 1051,0 грн. (2102 грн х 50% ).
НСЛ не может быть применена к заработной плате, которую плательщик налога в течение отчетного налогового месяца получает одновременно с доходами в виде стипендии, денежного или имущественного (вещевого) обеспечения учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов, военнослужащих, которые выплачиваются из бюджета.
Если студент получает стипендию из бюджета, то налоговая социальная льгота к заработной плате такого плательщика налога не применяется.
Если студент не получает доход в виде стипендии или получает стипендию, которая выплачивается не из бюджета, то он имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере 150 % суммы льготы.
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