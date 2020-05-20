Налоговая социальная льгота для студентов - объяснения ГНС

Студент, который не получает доход в виде стипендии или получает стипендию, которая выплачивается не из бюджета, имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя.

Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

От чего зависит право на применение налоговой социальной льготы (НСЛ):

от показателя предельного дохода для ее применения.

НСЛ применяется к доходу (в виде зарплаты), начисленному в пользу плательщика налога в течение отчетного налогового месяца, если размер такого дохода не превышает суммы, которая равняется размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 грн (пп. 169.4.1 НКУ ).

В 2020 году предельный доход для применения НСЛ составляет 2940,0 грн. (2102 грн х 1,4).

Размер общей НСЛ в 2020 году составляет 50% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица (в месяц), установленного законом на 01 января отчетного налогового года (п.п. 169.1.1 НКУ) и составляет 1051,0 грн. (2102 грн х 50% ).

НСЛ не может быть применена к заработной плате, которую плательщик налога в течение отчетного налогового месяца получает одновременно с доходами в виде стипендии, денежного или имущественного (вещевого) обеспечения учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов, военнослужащих, которые выплачиваются из бюджета.

Если студент получает стипендию из бюджета, то налоговая социальная льгота к заработной плате такого плательщика налога не применяется.

Если студент не получает доход в виде стипендии или получает стипендию, которая выплачивается не из бюджета, то он имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере 150 % суммы льготы.

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