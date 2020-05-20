0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 102 0

Налоговая социальная льгота для студентов - объяснения ГНС

Налоговая социальная льгота для студентов - объяснения ГНС

Студент, который не получает доход в виде стипендии или получает стипендию, которая выплачивается не из бюджета, имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя.

Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

От чего зависит право на применение налоговой социальной льготы (НСЛ):

  • от показателя предельного дохода для ее применения.
  • НСЛ применяется к доходу (в виде зарплаты), начисленному в пользу плательщика налога в течение отчетного налогового месяца, если размер такого дохода не превышает суммы, которая равняется размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 грн (пп. 169.4.1 НКУ).

В 2020 году предельный доход для применения НСЛ составляет 2940,0 грн. (2102 грн х 1,4).

Размер общей НСЛ в 2020 году составляет 50% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица (в месяц), установленного законом на 01 января отчетного налогового года (п.п. 169.1.1 НКУ) и составляет 1051,0 грн. (2102 грн х 50% ).

НСЛ не может быть применена к заработной плате, которую плательщик налога в течение отчетного налогового месяца получает одновременно с доходами в виде стипендии, денежного или имущественного (вещевого) обеспечения учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов, военнослужащих, которые выплачиваются из бюджета.

Если студент получает стипендию из бюджета, то налоговая социальная льгота к заработной плате такого плательщика налога не применяется.

Если студент не получает доход в виде стипендии или получает стипендию, которая выплачивается не из бюджета, то он имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере 150 % суммы льготы.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 🤑

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.