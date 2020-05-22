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Только у 60% украинцев за время карантина не появилось долгов (опрос)

Только у 60% украинцев за время карантина не появилось долгов (опрос)

Почти у 6% украинцев с начала карантина появились большие долги.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского социологического исследования, проведенного исследовательской компанией «Active Group» в мае 2020 года. Исследование проводилось с 10 по 12 мая 2020 года. Всего опрошено 1523 респондента.

«Граждане, наконец, нашли время для налаживания отношений в семье, общения с детьми, они занимались любимыми делами и хобби, которые раньше откладывали. Относительно долгов: их накопилось меньше, чем у четверти населения, причем для большинства они не являются существенными», – прокомментировал директор исследовательской компании «Active Group» Александр Позний.

Согласно результатам опроса:

  • большие долги появились у 5,7% респондентов;
  • небольшие – у 24%;
  • не имеют долгов – 59,7%;
  • 8,3% сами давали в долг;
  • 2,3% опрошенных не определились с ответом о собственных долгах.


Инфографика: “Active Group”


Инфографика: “Active Group”

Справка Finance.ua:

  • На 1 апреля 2020 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составляла 2964,2 млн грн.
  • Во время карантина должники могут оплатить задолженность через банковские учреждения или онлайн с помощью QR-кода, который указывается в постановлении о возбуждении исполнительного производства.

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По материалам Finance.UA
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