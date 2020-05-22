Только у 60% украинцев за время карантина не появилось долгов (опрос)

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Почти у 6% украинцев с начала карантина появились большие долги.
Об этом свидетельствуют данные всеукраинского социологического исследования, проведенного исследовательской компанией «Active Group» в мае 2020 года. Исследование проводилось с 10 по 12 мая 2020 года. Всего опрошено 1523 респондента.
«Граждане, наконец, нашли время для налаживания отношений в семье, общения с детьми, они занимались любимыми делами и хобби, которые раньше откладывали. Относительно долгов: их накопилось меньше, чем у четверти населения, причем для большинства они не являются существенными», – прокомментировал директор исследовательской компании «Active Group» Александр Позний.
Согласно результатам опроса:
Инфографика: “Active Group”
Инфографика: “Active Group”
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