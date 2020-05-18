Карантин сильно ударил по розничной торговле в Украине

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Физический объем оборота розничной торговли в Украине в апреле 2020 года упал на 14,9% по сравнению с апрелем прошлого года. По сравнению с мартом текущего года зафиксировано падение на 23,0%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, в январе-апреле 2020 года объем физического оборота розничной торговли увеличился на 3,2%, что меньше, чем за первые три месяца года (10,6%).
Среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли за январь-апрель 2020 года по сравнению с 2019 годом наблюдался в Киевской (на 10,5%), Запорожской (на 9,8%) и Днепропетровской (на 8,6%) областях.
Напомним, в 2019 году доля продажи предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, составляла 52,4%, в то время как в 2018 году – 53,2%, в 2017 году – 52,3%. По данным статистического ведомства, доля местных продовольственных составляет 80,0%, доля непродовольственных товаров – 32,0%.
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