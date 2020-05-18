Самые популярные виды банковских счетов среди украинцев

Покрытие банковскими продуктами в Украине весьма широко: только 17% респондентов ответили, что не получают никаких выплат на банковскую карту.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ФГВФЛ, представленные во время онлайн-презентации на тему «Как за два года изменилась осведомленность о гарантировании вкладов и финансовые настроения граждан».

Не cashless. Значительное количество респондентов сразу снимает всю или значительную часть средств наличными (в целом 63%). Лишь 15% респондентов в основном пользуются для расчетов банковской картой.

Самые популярные виды банковских счетов:

зарплатный карточный – 50%;

пенсионный карточный – 17%;

карточный счет, открытый по собственной инициативе – 12%;

карточный для соцвыплат – 9%;

текущий в гривнах – 7%;

срочный депозитный – 7%;

текущий в иностранной валюте – 3%;

депозитный счет в банковских металлах – 1%;

пока нет ни одного счета – 22%.

По каким критериям выбирают банк:

наличие гарантии возврата вклада (57%);

отзывы родственников, друзей и знакомых (52%);

процентная ставка по депозиту (51%);

рекомендации работодателей (19%);

надежность/стабильность банка (1%).

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