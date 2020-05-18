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Самые популярные виды банковских счетов среди украинцев

Самые популярные виды банковских счетов среди украинцев

Покрытие банковскими продуктами в Украине весьма широко: только 17% респондентов ответили, что не получают никаких выплат на банковскую карту.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ФГВФЛ, представленные во время онлайн-презентации на тему «Как за два года изменилась осведомленность о гарантировании вкладов и финансовые настроения граждан».

Не cashless. Значительное количество респондентов сразу снимает всю или значительную часть средств наличными (в целом 63%). Лишь 15% респондентов в основном пользуются для расчетов банковской картой.

Самые популярные виды банковских счетов:

  • зарплатный карточный – 50%;
  • пенсионный карточный – 17%;
  • карточный счет, открытый по собственной инициативе – 12%;
  • карточный для соцвыплат – 9%;
  • текущий в гривнах – 7%;
  • срочный депозитный – 7%;
  • текущий в иностранной валюте – 3%;
  • депозитный счет в банковских металлах – 1%;
  • пока нет ни одного счета – 22%.

По каким критериям выбирают банк:

  • наличие гарантии возврата вклада (57%);
  • отзывы родственников, друзей и знакомых (52%);
  • процентная ставка по депозиту (51%);
  • рекомендации работодателей (19%);
  • надежность/стабильность банка (1%).

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По материалам Finance.UA
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