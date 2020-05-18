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Банкротство банка: кто виноват и кто должен платить (опрос)

Банкротство банка: кто виноват и кто должен платить (опрос)

Большинство украинцев считают, что виновными в банкротстве банка являются его владельцы. Среди опрошенных таких аж 63%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ФГВФЛ, представленные во время онлайн-презентации на тему «Как за два года изменилась осведомленность о гарантировании вкладов и финансовые настроения граждан».

Еще 20% опрошенных полагают, что банкротство банков возникает из-за недостаточного надзора регулятора – Национального банка Украины.

Кто должен платить? Значительное количество респондентов (41%) считают, что возмещать убытки вкладчиков, депозиты которых превышали гарантированную сумму, должны владельцы неплатежеспособных банков. По мнению 30%, нести финансовую ответственность перед такими вкладчиками обязан НБУ. 17% опрошенных отметили в ответе на этот вопрос государство, а 34% – Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Опыт с банками. Чтобы оценить общий опыт взаимодействия с банками, респондентам предложили ответить на вопрос, приходилось ли им лично или их родственникам или близким друзьям попадать в неприятные ситуации в течение последних 2 лет.

Среди тех ситуаций, о которых слышали респонденты, чаще всего упоминается ситуация, когда банк был ликвидирован, а средства не вернули (8%).


Инфографика: отчет ФГВФО

В целом доля респондентов, которые сталкивались с какой-либо из предложенных ситуаций, по сравнению с 2017 годом, значительно не изменилась и составляет 24% (против 23% в 2017 году).

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По материалам Finance.UA
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