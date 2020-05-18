Банкротство банка: кто виноват и кто должен платить (опрос)

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Большинство украинцев считают, что виновными в банкротстве банка являются его владельцы. Среди опрошенных таких аж 63%.
Об этом свидетельствуют результаты исследования ФГВФЛ, представленные во время онлайн-презентации на тему «Как за два года изменилась осведомленность о гарантировании вкладов и финансовые настроения граждан».
Еще 20% опрошенных полагают, что банкротство банков возникает из-за недостаточного надзора регулятора – Национального банка Украины.
Кто должен платить? Значительное количество респондентов (41%) считают, что возмещать убытки вкладчиков, депозиты которых превышали гарантированную сумму, должны владельцы неплатежеспособных банков. По мнению 30%, нести финансовую ответственность перед такими вкладчиками обязан НБУ. 17% опрошенных отметили в ответе на этот вопрос государство, а 34% – Фонд гарантирования вкладов физлиц.
Опыт с банками. Чтобы оценить общий опыт взаимодействия с банками, респондентам предложили ответить на вопрос, приходилось ли им лично или их родственникам или близким друзьям попадать в неприятные ситуации в течение последних 2 лет.
Среди тех ситуаций, о которых слышали респонденты, чаще всего упоминается ситуация, когда банк был ликвидирован, а средства не вернули (8%).
Инфографика: отчет ФГВФО
В целом доля респондентов, которые сталкивались с какой-либо из предложенных ситуаций, по сравнению с 2017 годом, значительно не изменилась и составляет 24% (против 23% в 2017 году).
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