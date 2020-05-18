Huawei представила собственного голосового помощника

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Китайская компания Huawei представила собственного голосового ассистента Celia.
Об этом сообщает портал GizChina.
«Huawei представила собственного голосового ассистента, который должен конкурировать с Google Assistant и Siri», – говорится в сообщении.
В настоящее время Celia доступен на смартфонах флагманской модели Huawei P40.
Голосовой ассистент от Huawei уже поддерживает английский, французский и испанский языки. Более того, в настоящее время Celia только эксклюзивно доступна в Великобритании, Франции, Испании, Чили, Мехико и Колумбии.
Отмечается, что сам голосовой ассистент работает, как и его конкуренты от Google и Amazon. Он может заводить будильник, переводить тексты, искать снимки и товары и даже сообщать прогноз погоды.
Для запуска работы ассистента достаточно сказать «Привет, Celia» или нажать на кнопку питания.
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