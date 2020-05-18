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Huawei представила собственного голосового помощника

Huawei представила собственного голосового помощника

Китайская компания Huawei представила собственного голосового ассистента Celia.

Об этом сообщает портал GizChina.

«Huawei представила собственного голосового ассистента, который должен конкурировать с Google Assistant и Siri», – говорится в сообщении.

В настоящее время Celia доступен на смартфонах флагманской модели Huawei P40.

Голосовой ассистент от Huawei уже поддерживает английский, французский и испанский языки. Более того, в настоящее время Celia только эксклюзивно доступна в Великобритании, Франции, Испании, Чили, Мехико и Колумбии.

Отмечается, что сам голосовой ассистент работает, как и его конкуренты от Google и Amazon. Он может заводить будильник, переводить тексты, искать снимки и товары и даже сообщать прогноз погоды.

Для запуска работы ассистента достаточно сказать «Привет, Celia» или нажать на кнопку питания.

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