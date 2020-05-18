Минфин не исключает возможности пересмотра госбюджета на 2020 год

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В Министерстве финансов не исключают возможности пересмотра Государственного бюджета Украины на 2020 год, в частности, если ситуация будет развиваться по позитивному сценарию.
Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.
На вопрос, есть ли вероятность пересмотра бюджета на 2020 год, министр ответил, что «не исключал бы такого варианта».
«Бюджет верстался в марте, и что нас ждет до сентября, в четвертом квартале – сложно предсказать. Это может быть как некий позитивный сценарий, когда необходимо будет увеличивать доходы, если мы будем видеть, что у нас пошел хороший тренд. По негативному сценарию я бы сейчас не шел, нет оснований. Мы и так достаточно жесткий бюджет скорректировали, был секвестр определенных затрат, плюс мы увеличили дефицит», – сказал Марченко.
Он отметил, что Украина, как и другие страны мира, выходит из «коронакризиса», идет ослабление карантина.
«Но есть риск того, что может быть повторение вспышки», – отметил Марченко.
Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла закон об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, связанные с созданием фонда противодействия коронавирусу.
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