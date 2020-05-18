0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 4 0

НБУ рассказал о ситуации на банковском рынке

НБУ рассказал о ситуации на банковском рынке

НБУ заверил, что на банковском рынке все спокойно, объемы срочных гривневых депозитов и валютных средств населения в банках с конца апреля почти не изменились.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

“На банковском рынке все спокойно. Об этом свидетельствует очередной выпуск еженедельного обзора, где мы приводим ключевые показатели банковского сектора. Так, объемы срочных гривневых депозитов и валютных средств населения в банках с конца апреля почти не изменились, а гривневые вклады населения вообще уже несколько недель превышают уровень, наблюдавшийся до начала оттока в марте. Темпы оттока валютных средств из банков ниже, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов”, – говорится в сообщении.

Ставки по депозитам. Продолжают снижаться ставки по гривневым депозитам и кредитам. С начала апреля стоимость новых срочных гривневых вкладов снизилась, заметнее всего по краткосрочным депозитам. Ставки по гривневым кредитам бизнеса подешевели до самого низкого в 2020 году уровня.

С конца марта продолжается сокращение гривневых кредитов бизнесу и населению, в частности, существенно упал спрос на потребительские кредиты.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредита, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам кредитный продукт.

Помощник по кредитам 🧐

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.