НБУ рассказал о ситуации на банковском рынке

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НБУ заверил, что на банковском рынке все спокойно, объемы срочных гривневых депозитов и валютных средств населения в банках с конца апреля почти не изменились.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
“На банковском рынке все спокойно. Об этом свидетельствует очередной выпуск еженедельного обзора, где мы приводим ключевые показатели банковского сектора. Так, объемы срочных гривневых депозитов и валютных средств населения в банках с конца апреля почти не изменились, а гривневые вклады населения вообще уже несколько недель превышают уровень, наблюдавшийся до начала оттока в марте. Темпы оттока валютных средств из банков ниже, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов”, – говорится в сообщении.
Ставки по депозитам. Продолжают снижаться ставки по гривневым депозитам и кредитам. С начала апреля стоимость новых срочных гривневых вкладов снизилась, заметнее всего по краткосрочным депозитам. Ставки по гривневым кредитам бизнеса подешевели до самого низкого в 2020 году уровня.
С конца марта продолжается сокращение гривневых кредитов бизнесу и населению, в частности, существенно упал спрос на потребительские кредиты.
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