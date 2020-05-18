В Украине дорожает гречка и дешевеет курятина

За месяц в Украине подорожал ряд социальных продуктов питания. Об этом рассказал директор Национального научного центра “Институт аграрной экономики” академик НААН Юрий Лупенко, ссылаясь на данные Госстатистики.

Так, довольно существенно выросли цены на гречку: за месяц – на 17,9%.

“Среди 53 наименований товаров и услуг, потребительские цены которых отслеживаются Госстатом помесячно, этот показатель уступает только луку репчатому (+65,26%)”, – уточнил ученый.

Подорожал также картофель (+14,43%), капуста белокочанная (+12,89%) и яблоки (+11,27%).

Зато весьма существенно упало в цене филе куриное (-14,21%), птица (тушки куриные) (-13,51%), сало (-1,46%) и пшено (-1,22%).

В общем потребительские цены в апреле выросли по сравнению с мартом на 0,8%, а на продукты питания – на 2,2%, рассказал Лупенко.