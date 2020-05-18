В Украине дорожает гречка и дешевеет курятина

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За месяц в Украине подорожал ряд социальных продуктов питания. Об этом рассказал директор Национального научного центра “Институт аграрной экономики” академик НААН Юрий Лупенко, ссылаясь на данные Госстатистики.
Так, довольно существенно выросли цены на гречку: за месяц – на 17,9%.
“Среди 53 наименований товаров и услуг, потребительские цены которых отслеживаются Госстатом помесячно, этот показатель уступает только луку репчатому (+65,26%)”, – уточнил ученый.
Подорожал также картофель (+14,43%), капуста белокочанная (+12,89%) и яблоки (+11,27%).
Зато весьма существенно упало в цене филе куриное (-14,21%), птица (тушки куриные) (-13,51%), сало (-1,46%) и пшено (-1,22%).
В общем потребительские цены в апреле выросли по сравнению с мартом на 0,8%, а на продукты питания – на 2,2%, рассказал Лупенко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевлянам объяснили процедуру установления тарифа на распределение газаВчера, 12:00 - 1675 22
ОАЭ запустят зонд на МарсПозавчера, 23:47 - 581 10
В Киеве начальница отделения госбанка обокрала клиентов на более, чем миллион гривенВчера, 12:38 - 2056 7
Шмыгаль предложил отменить контроль застройки до ввода объекта в эксплуатациюВчера, 11:45 - 939 7
Экономических оснований для дефолта Украины нет - министр финансовВчера, 20:45 - 278 3
Работники офисов могут вновь вернуться на свои рабочие места: каковы правилаВчера, 09:02 - 4003 3
Какие льготы имеют матери с детьми с инвалидностью при выходе на пенсиюВчера, 08:02 - 3965 2
Как подписать документ при помощи электронной подписиВчера, 14:01 - 2401 1
В Киеве начальница отделения госбанка обокрала клиентов на более, чем миллион гривенВчера, 12:38 - 2056 7
"Укрпочта" получит функции банка: детали нововведенияВчера, 11:02 - 1874 1
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазиновПозавчера, 11:35 - 408
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 832
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1238
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1941 3
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 1215