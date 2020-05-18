Межбанк: четверг пройдет очень напряженно

Четверг пройдет на валютном рынке очень напряженно. Если все предыдущие несколько недель доллар постепенно проседал, то за последние два дня ситуация начала меняться.

Как мы и предупреждали в своих прогнозах, постепенный выход из карантина (а с 22 мая пройдут очередные существенные послабления) приведет к активизации валютного рынка и росту спроса на валюту. Это процесс начался уже практически со вторника (но в тот день еще активно скупался и Нацбанк), а в среду только усилился.

Часть клиентов, у кого есть гривна, опасаются роста котировок после 22 мая и покупают валюту со вчерашнего дня. Именно рост спроса вчера привел к развороту тренда на межбанке, а у НБУ даже не было чего выкупать в резервы. Сегодня это напряжение только возрастет, так как 25 мая (предстоящий понедельник) в США отмечают День Памяти (банки не работают), и поэтому наши клиенты постараются сегодня и завтра с самого утра максимально рассчитаться по долларовым контрактам, чтобы потом не “зависнуть” с этими расчетами аж до 26 мая.

В пользу гривны играет продажа валюты запоздавшими должниками по уплате налогов, но объемы предложения валюты за счет этих клиентов уже существенно сокращаются на фоне роста спроса.

У НБУ сегодня вряд ли будет реальная возможность активно пополнять резервы, так как особого излишка предложения доллара в четверг-пятницу не предвидится. А спекулянты постараются максимально воспользоваться ситуацией и покачать курс в течение дня.

По прогнозам Finance.ua, сегодня объемы на торгах будут до $180-210 млн при совершении до 420-500 сделок с коридором по доллару на межбанке в пределах 26,65-26,90 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,67 / 26,69

евро – 29,28 / 29,31

российский рубль – 0,3732 / 0,3737

Курсы валют на Межбанке

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