Цены на нефть выросли до максимума с начала марта

Цены на нефть растут в четверг, 21 мая, поскольку снижение производства крупнейшими добывающими странами и неожиданное сокращение запасов в США на прошлой неделе ослабили опасения по поводу избытка предложения. Вместе с тем опасения относительно глобальной рецессии, вызванной эпидемией коронавируса, ограничивают рост нефтяных котировок.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли на 1,51 % до 36,29 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 1,88 %, до 34,12 долларов за баррель, дорожая шестую сессию подряд. Цены находятся на максимуме с 11 марта.

Цены в последнее время выросли за счет данных по отгрузке, которые показывают, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия и другие союзники (ОПЕК+) выполняют свои обязательства по сокращению 9,7 млн баррелей в сутки.

Запасы нефти в США снизились на 5 млн баррелей за неделю, завершившуюся 15 мая. Тем временем запасы на терминале в Кушинге упали на 5,6 млн баррелей.

“В то время как признаки снижения давления на хранилища WTI позитивные для цен, последний отчет показывает, что падение запасов в большей степени обусловлено факторами предложения, чем растущим спросом на продукцию”, – говорится в записке Capital Economics.

Физические рынки сырой нефти сигнализируют о быстром переходе от огромного избыточного предложения в разгар блокировок от коронавируса в апреле до ожидаемого дефицита во второй половине года.

Тем не менее, опасения по поводу длительного экономического влияния пандемии, особенно в Соединенных Штатах, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире, оказали некоторое понижающее давление на цены.