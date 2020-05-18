Цены на нефть выросли до максимума с начала марта

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Цены на нефть растут в четверг, 21 мая, поскольку снижение производства крупнейшими добывающими странами и неожиданное сокращение запасов в США на прошлой неделе ослабили опасения по поводу избытка предложения. Вместе с тем опасения относительно глобальной рецессии, вызванной эпидемией коронавируса, ограничивают рост нефтяных котировок.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли на 1,51 % до 36,29 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 1,88 %, до 34,12 долларов за баррель, дорожая шестую сессию подряд. Цены находятся на максимуме с 11 марта.
Цены в последнее время выросли за счет данных по отгрузке, которые показывают, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия и другие союзники (ОПЕК+) выполняют свои обязательства по сокращению 9,7 млн баррелей в сутки.
Запасы нефти в США снизились на 5 млн баррелей за неделю, завершившуюся 15 мая. Тем временем запасы на терминале в Кушинге упали на 5,6 млн баррелей.
“В то время как признаки снижения давления на хранилища WTI позитивные для цен, последний отчет показывает, что падение запасов в большей степени обусловлено факторами предложения, чем растущим спросом на продукцию”, – говорится в записке Capital Economics.
Физические рынки сырой нефти сигнализируют о быстром переходе от огромного избыточного предложения в разгар блокировок от коронавируса в апреле до ожидаемого дефицита во второй половине года.
Тем не менее, опасения по поводу длительного экономического влияния пандемии, особенно в Соединенных Штатах, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире, оказали некоторое понижающее давление на цены.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплата в 5-6 тысяч гривен - это не показатель бедности, - ЗеленскийВчера, 12:22 - 6860 29
ОАЭ запустят зонд на МарсВчера, 23:47 - 180 7
В США построят самую дорогую и большую солнечную электростанциюВчера, 04:30 - 1586 7
Шмыгаль подсчитал ежемесячные убытки "Энергоатома"Вчера, 12:14 - 842 6
В Киеве ремонтируют и строят 13 мостов и путепроводовВчера, 19:15 - 474 4
Зарплата в 5-6 тысяч гривен - это не показатель бедности, - ЗеленскийВчера, 12:22 - 6860 29
Межбанк: регулятор практически "спасает" доллар от проседанияВчера, 11:32 - 6285
Межбанк: неожиданный итог для доллараВчера, 18:55 - 5253
Сколько предпринимателей "закрылись" в апреле - статистика НалоговойВчера, 14:02 - 5059
Аренда жилья в Киеве: стоит ли ожидать снижения цен осеньюВчера, 13:06 - 3068 2
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазиновВчера, 11:35 - 270
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 743
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1140
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1838 3
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 1161