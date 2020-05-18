Перевозки грузов в Украине сократились на 15%

Объемы перевозки грузов в Украине за четыре месяца 2020 года сократились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 15,3% – до 184,8 млн тонн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

“В январе-апреле 2020 г. грузооборот предприятий транспорта составил 90,6 млрд ткм, или 81,8% от объема января-апреля 2019 г. Предприятиями транспорта перевезено 184,8 млн т грузов, что составляет 84,7% от объемов января-апреля 2019 года”, – говорится в сообщении.

В частности, по данным ведомства, железнодорожным транспортом перевезено 96,8 млн тонн грузов, что составляет 92,5% к аналогичному прошлогоднему показателю, автомобильным – 57,6 млн тонн (79,8%), трубопроводным – 29,1 млн тонн (72,7%).

При этом авиационным и водным транспортом было перевезено соответственно 0,02 млн тонн и 1,3 млн тонн грузов.