0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 8 0

Перевозки грузов в Украине сократились на 15%

Перевозки грузов в Украине сократились на 15%

Объемы перевозки грузов в Украине за четыре месяца 2020 года сократились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 15,3% – до 184,8 млн тонн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

“В январе-апреле 2020 г. грузооборот предприятий транспорта составил 90,6 млрд ткм, или 81,8% от объема января-апреля 2019 г. Предприятиями транспорта перевезено 184,8 млн т грузов, что составляет 84,7% от объемов января-апреля 2019 года”, – говорится в сообщении.

В частности, по данным ведомства, железнодорожным транспортом перевезено 96,8 млн тонн грузов, что составляет 92,5% к аналогичному прошлогоднему показателю, автомобильным – 57,6 млн тонн (79,8%), трубопроводным – 29,1 млн тонн (72,7%).

При этом авиационным и водным транспортом было перевезено соответственно 0,02 млн тонн и 1,3 млн тонн грузов.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.