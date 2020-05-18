Перевозки грузов в Украине сократились на 15%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Объемы перевозки грузов в Украине за четыре месяца 2020 года сократились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 15,3% – до 184,8 млн тонн.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
“В январе-апреле 2020 г. грузооборот предприятий транспорта составил 90,6 млрд ткм, или 81,8% от объема января-апреля 2019 г. Предприятиями транспорта перевезено 184,8 млн т грузов, что составляет 84,7% от объемов января-апреля 2019 года”, – говорится в сообщении.
В частности, по данным ведомства, железнодорожным транспортом перевезено 96,8 млн тонн грузов, что составляет 92,5% к аналогичному прошлогоднему показателю, автомобильным – 57,6 млн тонн (79,8%), трубопроводным – 29,1 млн тонн (72,7%).
При этом авиационным и водным транспортом было перевезено соответственно 0,02 млн тонн и 1,3 млн тонн грузов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевлянам объяснили процедуру установления тарифа на распределение газаВчера, 12:00 - 1695 22
ОАЭ запустят зонд на МарсПозавчера, 23:47 - 586 10
В Киеве начальница отделения госбанка обокрала клиентов на более, чем миллион гривенВчера, 12:38 - 2090 7
Шмыгаль предложил отменить контроль застройки до ввода объекта в эксплуатациюВчера, 11:45 - 952 7
Экономических оснований для дефолта Украины нет - министр финансовВчера, 20:45 - 300 3
Какие льготы имеют матери с детьми с инвалидностью при выходе на пенсиюВчера, 08:02 - 4176 2
Работники офисов могут вновь вернуться на свои рабочие места: каковы правилаВчера, 09:02 - 4073 3
Как подписать документ при помощи электронной подписиВчера, 14:01 - 2529 1
В Киеве начальница отделения госбанка обокрала клиентов на более, чем миллион гривенВчера, 12:38 - 2090 7
"Укрпочта" получит функции банка: детали нововведенияВчера, 11:02 - 1972 1
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазиновПозавчера, 11:35 - 410
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 833
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1240
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1942 3
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 1217