0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 110 0

Зеленский договорился о перечислении транша от ЕС

Зеленский договорился о перечислении транша от ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен во время телефонного разговора достигли договоренности, что Украине будет перечислен второй транш предыдущей, Четвертой программы макрофинансовой помощи в течение следующих недель.

Об этом информирует пресс-служба Президента.

“Президент Украины сообщил о подписании в ближайшее время закона о банковской деятельности, который открывает путь к новой программе МВФ. Достигнута договоренность, что в течение следующих недель Украины будет перечислен второй транш предыдущей, Четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Совет Европейского Союз 20 мая окончательно согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.