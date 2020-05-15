Зеленский договорился о перечислении транша от ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен во время телефонного разговора достигли договоренности, что Украине будет перечислен второй транш предыдущей, Четвертой программы макрофинансовой помощи в течение следующих недель.

Об этом информирует пресс-служба Президента.

“Президент Украины сообщил о подписании в ближайшее время закона о банковской деятельности, который открывает путь к новой программе МВФ. Достигнута договоренность, что в течение следующих недель Украины будет перечислен второй транш предыдущей, Четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Совет Европейского Союз 20 мая окончательно согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса.