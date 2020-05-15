Межбанк: неожиданный итог для доллара

Как мы и обещали в своем утреннем прогнозе – среда прошла на валютном рынке достаточно динамично. Более того – доллар к концу дня опять неожиданно вырос.

Хотя и имел снова все основания подешеветь, так как предложение на первом этапе превышало спрос. Часть клиентов допродавали валюту под расчеты с бюджетом, а банкам и финкомпаниям была необходима гривна под оплату купленных вчера на аукционе Минфина ОВГЗ. Суммы были немалые и дефицит гривны ощущался практически весь день.

Что же сыграло в пользу доллара?

Как всегда на малообъемнои рынке – выход двух-трех крупных покупателей (в основном клиентов СИТИбанка). Как только пошел даже небольшой спрос на валюту – оживились как продавцы, так и спекулянты. Именно на конечных сделках после завершения активной фазы торгов – спекулянты и оставшиеся немногочисленные продавцы сумели “разогреть” курс.

Украинский межбанк наступил снова на свои стандартные валютные грабли – малые объемы в сочетании с одновременным выходом нескольких больших по меркам нашего рынка покупателей валюты. Результат – рост котировок доллара с утренних 26,54/26,57 гривен до 26,67/26,695 к концу сессии. НБУ не стал вмешиваться в ситуацию и сегодня на рынок не выходил.

Ход торгов:

С самого утра предложение даже незначительно превышало спрос и курс к 11 часам с утренних 26,54/26,57 фактически замер в пределах 26,55/26,57 гривен за доллар, а к 12:00 – окончательно закрепился на отметке 26,56/26,58.

Но в этот период на торги уже вышел СИТИбанк с покупкой и рынок быстро оживился. К обеду доллар подорожал до 26,575/26,595 гривен, а к 15 часам и вовсе – до 26,62/26,64.

Крупный покупатель практически подтолкнул курс и даже после его ухода продавцы продолжили задирать котировки, а запоздавшие покупатели уже мирились со все растущими запросами спекулянтов и немногочисленных продавцов.

В 16:00 курс был уже на отметке 26,66/26,68 гривен, а завершилась сессия котировками 26,67/26,695.

Похоже – предстоящие новые послабления карантина уже стали постепенно разогревать межбанк и отражаться на курсе и поведении участников рынка.

Главные события 20 мая на межбанке:

Доллар с утренних 26,54/26,57 гривен вырос до 26,67/26,695 к концу дня; НБУ не выходил сегодня на рынок; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,5676 гривен, а официальный на 21 мая установлен на отметке 26,5854 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,64 / 26,66

евро – 29,17 / 29,19

российский рубль – 0,3715 / 0,3720

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0990 / 1,0992

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