Какие льготы имеют матери с детьми с инвалидностью при выходе на пенсию

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Женщины, имеющие детей с инвалидностью и воспитавшие их как минимум до шестилетнего возраста, получают право выйти на пенсию в 50 лет при наличии страхового стажа в 15 лет.
Об этом пишет Пенсионный курьер на странице в FACEBOOK.
В каких случаях есть возможность выхода на досрочную пенсию:
“При назначении пенсии по возрасту матерям детей с инвалидностью, которые воспитали их до шестилетнего возраста, факт рождения ребенка устанавливается на основании свидетельства о рождении, а его воспитание до указанного возраста – на основании свидетельства о рождении или паспорта ребенка”, – говорится в сообщении.
Признание ребенком с инвалидностью с детства или ребенком с инвалидностью удостоверяется выпиской из акта осмотра в МСЭК, медицинским заключением учреждения здравоохранения, удостоверением получателя помощи, справкой органа, назначающего пособие, о периоде назначения пособия.
Если ребенок признан ребенком с инвалидностью по достижении шестилетнего возраста, предоставляется заключение врачебно-консультационной комиссии о том, что ребенок имел медицинские показания для признания его ребенком с инвалидностью до достижения шестилетнего возраста.
“Следовательно, человек будет иметь право на досрочную пенсию в случае предоставления медицинского заключения о том, что у ребенка были медицинские показания для признания его ребенком с инвалидностью до достижения шестилетнего возраста”, – сообщает издание.
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