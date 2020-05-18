Какие льготы имеют матери с детьми с инвалидностью при выходе на пенсию

Женщины, имеющие детей с инвалидностью и воспитавшие их как минимум до шестилетнего возраста, получают право выйти на пенсию в 50 лет при наличии страхового стажа в 15 лет.

Об этом пишет Пенсионный курьер на странице в FACEBOOK.

В каких случаях есть возможность выхода на досрочную пенсию:

матери детей с инвалидностью с детства, воспитавшие их до шестилетнего возраста, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа;

к детям с инвалидностью с детства относятся также дети с инвалидностью в возрасте до 16 лет.

“При назначении пенсии по возрасту матерям детей с инвалидностью, которые воспитали их до шестилетнего возраста, факт рождения ребенка устанавливается на основании свидетельства о рождении, а его воспитание до указанного возраста – на основании свидетельства о рождении или паспорта ребенка”, – говорится в сообщении.

Признание ребенком с инвалидностью с детства или ребенком с инвалидностью удостоверяется выпиской из акта осмотра в МСЭК, медицинским заключением учреждения здравоохранения, удостоверением получателя помощи, справкой органа, назначающего пособие, о периоде назначения пособия.

Если ребенок признан ребенком с инвалидностью по достижении шестилетнего возраста, предоставляется заключение врачебно-консультационной комиссии о том, что ребенок имел медицинские показания для признания его ребенком с инвалидностью до достижения шестилетнего возраста.

“Следовательно, человек будет иметь право на досрочную пенсию в случае предоставления медицинского заключения о том, что у ребенка были медицинские показания для признания его ребенком с инвалидностью до достижения шестилетнего возраста”, – сообщает издание.

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