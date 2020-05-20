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Volvo начала ограничивать скорость всех своих новых автомобилей

Volvo начала ограничивать скорость всех своих новых автомобилей

Компания Volvo начала ограничивать скорость всех своих новых автомобилей на отметке 180 км/ч. До сих пор максимальная скорость современных моделей шведского бренда составляла от 190 км/ч до 250 км/ч.

О том, что Volvo уменьшит максимальную скорость своих автомобилей, стало известно еще в марте 2019 года. Шведы примут и другие меры для повышения безопасности своих машин.

Теперь у всех новых автомобилей этого бренда максимальная скорость в обязательном порядке будет 180 км/ч.

Кроме того, с 2021 года в базовой комплектации всех автомобилей Volvo появится специальный ключ Care Key. С его помощью можно будет установить максимальную скорость для всех по отдельности людей, которые пользуются одним автомобилем. То есть для жены «максималку» можно будет сделать еще меньше.

Возможно, такое решение компании Volvo обрадует не всех автомобилистов. Но шведы идут в правильном направлении, ибо позиционируют свои автомобили как самые безопасные.

По материалам autonews.ua
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