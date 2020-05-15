Кабмин вводит адаптивный карантин до 22 июня

Кабинет министров принял решение, которым вводит адаптивный карантин до 22 июня, в то же время с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мер.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства 20 мая.

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«Нам завтра это постановление необходимо опубликовать», – сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В рамках второго этапа ослабления планируется запуск общественного транспорта, движение городского и пригородного наземного транспорта. Власть разрешит проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), работу гостиниц, кроме хостелов. При этом работа ресторанов и бассейнов в отелях будет оставаться под запретом.

Также будет предоставлена ​​возможность проведения служб в храмах из расчета один человек на 10 кв. м.

А с 25 мая правительство планирует разрешить работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.

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