Авиация по-новому: тенденции, которые заметят пассажиры и авиакомпании

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Появление коалиций стран, полеты между которыми разрешены из-за успешных мер по борьбе с коронавирусом, более лояльная политика по авиабилетам для привлечения запуганных пассажиров, управляемые банкротства, реструктуризации, сокращения и выход на максимальную эффективность работы. Такими могут стать авиация и рынок авиаперелетов на ближайшие месяцы.
Зеленый коридор. Определенным ноу-хау может стать введение «зеленых коридоров» в сообществе стран, которые формируют регион или же соседствуют друг с другом. Среди первых примеров — снятие запрета на перевозки между Литвой, Латвией и Эстонией, Скандинавией или же между Австралией и Новой Зеландией. В перспективе каждый из регионов будет расширятся, добавляя очередную «зеленую» страну к своей системе.
Страны ЕС имеют неплохую перспективу сформировать внутренний «зеленый коридор» для скорейшего возобновления путешествий. Основной преградой к свободным передвижениям на данный момент остается разная эпидемиологическая ситуация в каждой из 27 стран-участниц Союза.
Украина также может быть среди тех стран, которым отдельные страны ЕС дадут зеленый свет. Эпидемия в нашей стране более-менее контролируема и сопоставима с соседней Польшей, где национальный перевозчик LOT уже анонсировал внутренние рейсы с 1 июня с постепенным пересмотром их количества в сторону увеличения и выходом на зарубежные рынки.
Авиационный бизнес по-новому. Среди новинок, скорее всего, станет привычным возврат в формате ваучера — многие перевозчики и после кризиса смогут предложить отдельный продукт, предусматривающий возврат, но только с возможностью использовать денежный ресурс на свои же рейсы. Похожее давно практикует Wizz Air, таким образом сохраняя электронный кэш на своих счетах и заставляя пассажира воспользоваться им до истечения срока действия.
Бесплатное перебронирование будет оставаться актуальным до момента стабилизации эпидемиологической ситуации в мире, поскольку пассажир будет выбирать перевозчика, дающего возможность в любой момент вносить изменения или же вовсе отменять поездку.
Восстановление затянется. Очевидно лишь то, что 2020 год, а может и весь 2021-й станут годами минимизации убытков. В этих условиях авиакомпаниям остается решить, как достичь идеального баланса, лавируя между ценой и загрузкой рейса как никогда ранее.
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