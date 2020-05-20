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На что жаловался бизнес во время карантина

На что жаловался бизнес во время карантина

Первый квартал 2020 года, несмотря на сокращение деловой активности вследствие введения карантина во второй половине марта, отметился ростом жалоб предпринимателей.

Об этом сообщил Совет бизнес-омбудсмена.

Совет получил 462 обращения о нарушениях госорганов (на 12% больше, чем в IV квартале 2019 г.) и закрыл 295 дел (на 18% больше, чем в IV квартале 2019 г.).

Жалобы предпринимателей:

  • касались непосредственно влияния карантина на бизнес: запрет реэкспорта медицинской продукции,
  • отказ в регистрации налогоплательщика,
  • необоснованные распоряжение о закрытии магазинов,
  • безосновательный запрет проведения обучения онлайн.

В І квартале 2020 года 84% всех обращений касались таких блоков вопросов:

Налоговые вопросы (58%). В структуре последнего предмета обращений крупнейшими группами является включение налогоплательщиков в списки рисковых (44%) и исполнение судебных решений по регистрации налоговых накладных (38%), в то время как «классические» жалобы по блокированию накладных составляют всего 18%.

Действия правоохранительных органов (11%). Компании больше жаловались на Национальную полицию, в частности, сообщили о большем количестве случаев процедурных злоупотреблений, тогда как количество обращений в отношении бездеятельности, наоборот, уменьшилось.

Действия государственных регуляторов (4%). Количество жалоб на действия государственных регуляторов уменьшилось примерно на треть по сравнению с IV кварталом 2019 года и I кварталом 2019 года.

Таможенные вопросы (4%). Получили 18 обращений, что на 8 жалоб больше по сравнению с IV кварталом 2019 года. Это связано с увеличением количества жалоб, связанных с определением таможенной стоимости товаров и задержками таможенного оформления.

Справка Finance.ua:

  • По данным исследовательского подразделения Advanter Group, в случае продления карантина до конца лета в некоторых сферах деятельности ожидается дальнейшее существенное (более 30%) сокращение персонала.
  • Менее всего пострадают компании, предоставляющие профессиональные услуги (маркетинг, консалтинг, дизайн), продление карантина не скажется на 36% опрошенных предприятий в этой сфере.

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По материалам Finance.UA
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