На что жаловался бизнес во время карантина

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Первый квартал 2020 года, несмотря на сокращение деловой активности вследствие введения карантина во второй половине марта, отметился ростом жалоб предпринимателей.
Об этом сообщил Совет бизнес-омбудсмена.
Совет получил 462 обращения о нарушениях госорганов (на 12% больше, чем в IV квартале 2019 г.) и закрыл 295 дел (на 18% больше, чем в IV квартале 2019 г.).
Жалобы предпринимателей:
В І квартале 2020 года 84% всех обращений касались таких блоков вопросов:
Налоговые вопросы (58%). В структуре последнего предмета обращений крупнейшими группами является включение налогоплательщиков в списки рисковых (44%) и исполнение судебных решений по регистрации налоговых накладных (38%), в то время как «классические» жалобы по блокированию накладных составляют всего 18%.
Действия правоохранительных органов (11%). Компании больше жаловались на Национальную полицию, в частности, сообщили о большем количестве случаев процедурных злоупотреблений, тогда как количество обращений в отношении бездеятельности, наоборот, уменьшилось.
Действия государственных регуляторов (4%). Количество жалоб на действия государственных регуляторов уменьшилось примерно на треть по сравнению с IV кварталом 2019 года и I кварталом 2019 года.
Таможенные вопросы (4%). Получили 18 обращений, что на 8 жалоб больше по сравнению с IV кварталом 2019 года. Это связано с увеличением количества жалоб, связанных с определением таможенной стоимости товаров и задержками таможенного оформления.
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