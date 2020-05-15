Шмыгаль подсчитал ежемесячные убытки "Энергоатома"

Премьер-министр Денис Шмыгаль обеспокоен вопросом убыточной деятельности “Энергоатома”.

Об этом он заявил на втором заседании Антикризисного энергетического штаба.

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“Компании надо дать возможность торговать по нормальным ценам. НАЭК каждый месяц получает убытки в минус 1 млрд грн в связи с тем, что продает электроэнергию за полцены на балансирующем рынке. Дешевле не торговать, чем торговать в убыток. Поэтому наша задача – защитить “Энергоатом” и коллектив предприятия”, – отметил премьер-министр.

Также Шмыгаль заслушал доклад в. и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец о состоянии выполнения решений первого заседания антикризисного энергетического штаба.

Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, указали на недопустимость невыполнения решений Антикризисного штаба, а Энергоатому напомнили о необходимости придерживаться утвержденного прогнозного баланса.

Кроме того, Антикризисный энергетический штаб обратил внимание народных депутатов на значительное количество законодательных инициатив, которые содержат антикризисные меры и зарегистрированы в секретариате Верховной Рады.

“Рассмотрение этих документов важно для энергетической безопасности страны и функционирования рынка. Штаб обратился с предложением ускорить рассмотрение таких законопроектов”, – говорится в сообщении.